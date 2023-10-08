منظمة التجارة العالمية تناقش آليات التصدى لتحديات الأمن الغذائى فى العالم

MENAFN - Youm7) ناقش أعضاءبمنظمة التجارة العالمية wtoمجموعة من المواضيع التفاوضية، مؤكدين على ضرورة التصدي لتحديات الأمن الغذائي،كما تبادلوا وجهات النظر حول التوجيهات التي يمكن أن يقدمها كبار المسؤولين عندما يجتمعون في 23-24 أكتوبر في منظمة التجارة العالمية والذي من المتوقع أن يكون حاسمًا في تحديد المسار نحو المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) في فبراير 2024.

ولخص رئيس الجلسة السفير ألب أرسلان أكارسوي ، النتائج التي توصل إليها من أكثر من 20 مشاورة مع أعضاء ومجموعات منظمة التجارة العالمية منذ يوليو ، حيث أشار إلى أن جميع الأعضاء تقريباً شددوا على أهمية التوصل إلى نتيجة زراعية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر وحددوا الأمن الغذائي باعتباره أولويتهم الرئيسية،

لكنه أقر أيضًا بأن الأعضاء لديهم وجهات نظر مختلفة حول الشكل المحتمل لمثل هذه النتيجة.

وقال إنه بالنسبة للعديد من الأعضاء، فإن خفض الدعم المحلي الذي يشوه التجارة هو أولويتهم وسيساهم في تحقيق نتائج الأمن الغذائي، لكن وجهات النظر اختلفت حول كيفية إحراز تقدم بشأن هذا الموضوع.

وبالنسبة لمجموعة كبيرة من البلدان النامية، فإن حزمة الأمن الغذائي لابد أن تشتمل أيضاً على اتفاق بشأن القواعد الجديدة المطبقة على برامج المخزون العام في البلدان النامية فيما يتصل بالأغذية المشتراة بالسعر المحدد ، ولابد أن تشتمل هذه الاتفاقية أيضاً على التقدم على مسار خفض الدعم المشوه للتجارة للقطن وإنشاء "آلية وقائية خاصة" جديدة من شأنها أن تسمح للبلدان النامية برفع التعريفات بشكل مؤقت في حالة حدوث ارتفاع مفاجئ في أحجام الواردات أو انخفاض الأسعار.

وقال إن مجموعة أخرى من الأعضاء ترى أن الجهود يجب أن تركز على المواضيع التي يمكن من خلالها تصور نتائج ذات آثار فورية على الأمن الغذائي بشكل واقعي، مثل تعزيز الشفافية، ولا سيما قيود التصدير للحد من تقلب الأسعار وشدة ارتفاع الأسعار.

كما أبلغ المسؤولين التجاريين بالتقدم الذي تم إحرازه في المحادثات،

وللمساعدة في تحديد سبل المضي قدما، قام بتيسير اجتماع بين المجموعة الأفريقية وكوستاريكا، حيث استكشف هؤلاء الأعضاء مجالات التشابه المحتملة في مواقفهم التفاوضية بشأن تخفيضات الدعم المحلي للقطاع الزراعي (

وأضاف أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمواصلة المناقشة وضم المزيد من الأعضاء إلى العملية في الوقت المناسب، لافتا إنه ينوي الآن توسيع نطاق المناقشات لكل عنصر على حدة لتشمل موضوعات تفاوضية أخرى، بناءً على مقترحات أعضاء منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الأغذية التي يتم شراؤها بأسعار محددة كجزء من برامج المخزون العام في البلدان النامية، يمكن توسيع العملية لتشمل موضوعات أخرى، مثل قيود التصدير، والوصول إلى الأسواق، والقطن، وربما منافسة الصادرات، إذا قدم الأعضاء مقترحات تفاوضية جديدة ، وأشار أيضًا إلى أن الارتباط الذي قام به العديد من الأعضاء مع الوصول إلى الأسواق ظل في قلب المناقشات حول آلية الضمانات الخاصة







