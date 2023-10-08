تفاصيل خطة البترول لحفر 110 آبار غاز باستثمارات 4.8 مليار دولار حتى 2030

MENAFN - Youm7) يكثف قطاع البترو أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، حيث يستهدف قطاع البترول في خطة البحث والاستكشاف حتى عام 2030 حفر 110 بئر غاز استكشافى بحجم استثمارات تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.

وتتضمن خطة البحث والاستكشاف خلال 2023 – 2024- 2025 حفر 35 بئر بحجم استثمارات 1.6 مليار دولار واحتياطيات غاز مقدرة تبلغ حوالى 35.4 تريليون قدم مكعب، حيث تم حفر 10 أبار استكشافية خلال العام 2022- 2023باستثمارات 300مليون دولار أضافت 2.6 تريليون قدم مكعب غاز .

كما تتضمن خطة البحث والاستكشاف خلال الفترة من 2026 – 2030 حفر 65 بئر باستثمارات 2.9 مليار دولار .

ونجح قطاع البترول خلال التسع سنوات الماضية فى تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث تم زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة فى مختلف الأحواض الجيولوجية، مع استخدام وسائل التسويق الحديثة من خلال منصة رقمية جديدة "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج - EUG."

وكذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وكذلك لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة.كان لتوقيع اتفاقيات ترسیم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة في الاستفادة من الثروات البترولية في كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر وزيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل ظهر.وتمالفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 تم توقيع 120 اتفاقية بترولية صادرة بقوانينبحد أدنى للاستثمار بلغ 22.3 مليار دولار وحد أدنى لحفر الآبار 452 بئرا ومنح توقيع بلغت 1.3مليار دولار.ومن أهم النتائج النجاح فى جذبشركات أجنبية جديدة لأول مرة مثل "شيفرون، إكسون موبيل، توتال، وود سايد، قطر إنرجى".