أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023

MENAFN - Youm7) ننشر أخر تحديث في أسعار الخضروا اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 حيث سجل البصل في سوق الجملة 15 جنيها، في المقابل بلغ سعر الطماطم 10 إلى 15 جنيها والبطاطس 8.5 إلى 12.5 جنيه والكوسة 9 إلى 14 جنيها والجزر 10 إلى 17 جنيها والفاصوليا 24 إلى 34 جنيها وفق نشرة أسعار الخضار من سوق العبور.

وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه قال أمس إن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر بدأ ينعكس جزئيا على الأسواق وهناك هدوء في أسعار البصل لتنخفض إلى 20 جنيها مقابل 25 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن السوق المصري يشهد اكتفاء ذاتي من البصل لكن الطلب الخارجي المرتفع وتحرك الأسعار خارجياً ، دفع إلي زيادة الكميات المصدرة في عام 2023 مما تسبب في تحريك الأسعار بالسوق المصري الي مستويات تصل 30 جنيها حالياً لكن قرار وقف التصدير سيؤدي إلى ضبط الأسعار ومزيد من الهبوط.







