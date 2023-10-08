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رئيس القابضة للتشييد يجتمع برؤساء الشركات التابعة لبحث موقف المشروعات

10/8/2023 11:26:31 PM
(MENAFN- Youm7) يجتمع الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمي ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين برؤساء الشركات التابعة للقابضة ؛لبحث عدد من الملفات من أبرزها الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة سواء مشروعات حياة كريمة او مشروعات مختلف جهات الاسناد .

من المتوقع أن يبحث الاجتماع الأول لرئيس القابضة مع رؤساء الشركات ، العديد من المشكلات العالقة للشركات ،ومنها مستحقات الشركات لدى جهات الاسناد وبعض المديونيات على بعض الشركات التي تعانى من صعوبة توفير الرواتب والأجور الشهرية للعاملين ، بجانب استعراض الخطط التنفيذية المقبلة للشركات لا سيما مع اقتراب بدء انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة خلال الشهر الجارى والشهر المقبل ،والتي ستشهد تغييرات في مجالس إدارات تلك الشركات
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جدير بالذكر أن القابضة للتشييد والتعمير يتبعها نحو 5 شركات مقاولات ، و3 شركات إسكان بخلاف الشركات المشتركة، وشركتى كهرباء وتصميمات .






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