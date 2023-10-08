قصور الثقافة تقيم معرض الكاريكاتير ونصر أكتوبر احتفالا باليوبيل الذهبى

MENAFN - Youm7) تقيم الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيونى، معرض "الكاريكاتير ونصر أكتوبر"، وذلك غدًا الثلاثاء 10 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، ويستمر المعرض حتى 18 أكتوبرالحالى، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

تنظم المعرض الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري ومشروع ذاكرة الكاريكاتير، ويشتمل على أكثر من 200 لوحة تتنوع ما بين الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري لأكثر من 50 رساما عربيا وأجنبيا.

كما يضم المعرض للمرة الأولى مجموعة أصلية من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بنصر أكتوبر لرائد الكاريكاتير المصري ذو الأصول الأرمينية ألكسندر صاروخان، ورسام الكاريكاتير المصري الراحل جواد حجازي.

هذا بالإضافة إلى الأعمال الفنية نتاج المسابقة الدولية التي نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، في مجالي الكاريكاتير والبورتريه الكاريكاتيري، بمشاركة 75 فنانا من 30 دولة.

ويحتوي المعرض المنفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، على باقة من إصدارات مشروع ذاكرة الكاريكاتير، ومجموعة رسوم كاريكاتيرية مستنسخة بجودة عالية لعدد من رواد فن الكاريكاتير المصرى، الذين عاصروا نصر أكتوبر وتفاعلوا معه ومنهم "زهدي العدوي، أحمد طوغان، صلاح جاهين، چورچ البهجوري، صلاح الليثي، الحسين فوزي، حسن حاكم، مصطفى حسين، رؤوف عياد، إسماعيل دياب، جمعة فرحات، عثمان، محسن جابر، نبيل السلمي، ماهر داود، عبدالحليم البرجيني، وعبد العزيز تاج".

كما يوجد أيضا ركن خاص بمجموعة من الطوابع البريدية التي شارك بها طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة الأهرام الكندية، نتاج المسابقة التي نظمتها الهيئة القومية للبريد لاختيار طابع البريد الرسمي لليوبيل الذهبي.

ومن المقرر أن يشهد يوم الافتتاح، تسليم الجوائز وشهادات التقدير إلى الفنانين المشاركين الذين استخدموا ريشة الكاريكاتير للتعبير عن الحرب كأنهم جنود في قلب الميدان، وهم "جورج بهجورى، عماد عبد المقصود، مروة إبراهيم، أحمد دندراوي، وسام خليل، عمر الصديق، هاني عبد الجواد، إسلام زكي، نوبي بديع"، إلى جانب تكريم بعض أسماء الفنانين الراحلين منهم ألكسندر صاروخان، جواد حجازي، ومحمد عبد المنعم رخا.