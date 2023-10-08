احتفال ترفيهى باليوم العالمى لكبار السن فى متحف الطفل

(MENAFN
- Youm7) يحتفل مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " باليوم الدولى لكبار السن بتنظيم يوم ترفيهى للاحتفاء بالآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع، وذلك اليوم الإثنين، فى تمام الساعة الثالثة عصرا.
وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف: "تأتي أهمية هذا الحدث بإعتبار حقوق كبار السن
أحد
بنود وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 75 عاما بهدف ضمان تمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك المسنين، تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، ويركز الاحتفال هذا العام على أهمية "الوفاء بوعود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".
وأكد الدكتور نبيل حلمى، على أن اليوم الدولى
لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر في كل عام يأتى في ظل ماقدمته وتقدمه الدولة المصرية لكافة أطياف المجتع المصرى من توفير حياة كريمة لاسيما لكبار السن الذين أولت القيادة السياسية اهتمام خاص بهم، مشيرا إلى الإنجازات النوعية التى حققتها على كافة الأصعدة من تعزيز الحياة الكريمة لهم.
وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة التابعة لجمعية مصر الجديدة ندوة عن الصحة النفسية وتأثيرها على سلوك الفرد والمجتمع والتى تأتى في إطار
احتفالات العالم باليوم العالمى للصحة النفسية والموافق 9 أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، ولنشر وتعزيز مبادئ الصحة النفسية وإلقاء الضوء على كافة القضايا المتعلقة بالصحة النفسية وذلك في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين .
وأكد الدكتور نبيل حلمى أن الاحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية يأتى مواكبا لمبادرة الدولة ب 100 مليون صحة نفسية والتى تأتى ضمن مبادرة 100 مليون صحة من خلال
مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري، ويقدم الندوة نسرين التميمي والدكتورة عائشة حسن وهدى، والتى تدور حول اكتشاف الذات
وتدور محاورها حول
ماهي الصحة النفسية،أهمية الصحة النفسية، العوامل المؤثرة في الصحة النفسية، تعزيز وتحسين الصحة النفسية، نصائح للمحافظة على الصحة النفسية.
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