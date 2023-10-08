احتفال ترفيهى باليوم العالمى لكبار السن فى متحف الطفل

MENAFN - Youm7) يحتفل مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " باليوم الدولى لكبار السن بتنظيم يوم ترفيهى للاحتفاء بالآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع، وذلك اليوم الإثنين، فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف: "تأتي أهمية هذا الحدث بإعتبار حقوق كبار السن

أحد

بنود وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 75 عاما بهدف ضمان تمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك المسنين، تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، ويركز الاحتفال هذا العام على أهمية "الوفاء بوعود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال".

وأكد الدكتور نبيل حلمى، على أن اليوم الدولى

لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر في كل عام يأتى في ظل ماقدمته وتقدمه الدولة المصرية لكافة أطياف المجتع المصرى من توفير حياة كريمة لاسيما لكبار السن الذين أولت القيادة السياسية اهتمام خاص بهم، مشيرا إلى الإنجازات النوعية التى حققتها على كافة الأصعدة من تعزيز الحياة الكريمة لهم.

وفى سياق متصل تنظم مكتبة مصر الجديدة التابعة لجمعية مصر الجديدة ندوة عن الصحة النفسية وتأثيرها على سلوك الفرد والمجتمع والتى تأتى في إطار

احتفالات العالم باليوم العالمى للصحة النفسية والموافق 9 أكتوبر من كل عام، والذي يهدف إلى إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية، ولنشر وتعزيز مبادئ الصحة النفسية وإلقاء الضوء على كافة القضايا المتعلقة بالصحة النفسية وذلك في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الاثنين .

وأكد الدكتور نبيل حلمى أن الاحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية يأتى مواكبا لمبادرة الدولة ب 100 مليون صحة نفسية والتى تأتى ضمن مبادرة 100 مليون صحة من خلال

مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري، ويقدم الندوة نسرين التميمي والدكتورة عائشة حسن وهدى، والتى تدور حول اكتشاف الذات

وتدور محاورها حول

ماهي الصحة النفسية،أهمية الصحة النفسية، العوامل المؤثرة في الصحة النفسية، تعزيز وتحسين الصحة النفسية، نصائح للمحافظة على الصحة النفسية.