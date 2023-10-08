أعمال التشكيلى رضا عبد السلام فى معرض اسكيتش.. شاهدها

(MENAFN
- Youm7) شارك الفنان التشكيلى الكبير رضا عبد السلام،
بمجموعة من أعماله، فى معرض اسكيتش فى دورته الأولى لعام 2023، بقاعة أفق بمتحف محمود خليل وحرمه، ولهذا نستعرض مجموعة من لوحاته الفنية الموجودة بالمعرض.
الفنان رضا عبد السلام ، هو أحد أبرز الرسامين المصريين المعاصرين، ولد ونشأ في مدينة السويس، وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1977،
نال درجة الدكتوراه في فلسفة الفن عام 1988
وعمل أستاذاً في قسم التصوير الجداري في الكلية،
صاحبت رسوم الفنان رضا عبد السلام كتابات العديد من المبدعين المصريين منذ منتصف السبعينيات على صفحات جريدة "الأهرام"، ثم في دار الهلال المصرية. أقام لأعماله العديد من المعارض الخاصة، وشارك أيضاً في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها.
لوحات الفنان رضا عبد السلام
اعمال رضا عبد السلام
اعمال الفنان رضا عبد السلام
صدر له أربع كتب فى الفن : كتاب "فن الرسم المصرى المعاصر" عن دار الهلال 2002، وكتاب "الرسوم التحضرية وعلاقاتها بلوحات الفنان مصطفى أحمد" -المجلس الاعلى للثقافة 2001 ، وكتاب عن الفنان الراحل "شوقى زغلول" على هيئة قرص مدمج C.D من قطاع الفنون التشكيلية ، وكتاب "رسامون بين الصحافة والمعارض" صادر عن الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة `ذاكرة الفنون` 2020، ورشة عمل بعنوان "الرسم بالقلم الرصاص" بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك يونيو 2010، ورشة عمل فنية متخصصة "تصوير" على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس "صالون الشباب الثانى والعشرون" أكتوبر 2011 ، له دراسات فنية حول الفنانين: "منير كنعان، زكريا الزينى، محمد الشعراوى، خزاف، رؤوف رأفت"، كذلك حول قضايا الفن التشكيلى والتعليم، وفن الرسم المعاصر والبيئة والجمال .
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