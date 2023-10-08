أعمال التشكيلى رضا عبد السلام فى معرض اسكيتش.. شاهدها

MENAFN - Youm7) شارك الفنان التشكيلى الكبير رضا عبد السلام،بمجموعة من أعماله، فى معرض اسكيتش فى دورته الأولى لعام 2023، بقاعة أفق بمتحف محمود خليل وحرمه، ولهذا نستعرض مجموعة من لوحاته الفنية الموجودة بالمعرض.

الفنان رضا عبد السلام ، هو أحد أبرز الرسامين المصريين المعاصرين، ولد ونشأ في مدينة السويس، وتخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1977،

نال درجة الدكتوراه في فلسفة الفن عام 1988

وعمل أستاذاً في قسم التصوير الجداري في الكلية،

صاحبت رسوم الفنان رضا عبد السلام كتابات العديد من المبدعين المصريين منذ منتصف السبعينيات على صفحات جريدة "الأهرام"، ثم في دار الهلال المصرية. أقام لأعماله العديد من المعارض الخاصة، وشارك أيضاً في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها.

لوحات الفنان رضا عبد السلام





اعمال رضا عبد السلام





اعمال الفنان رضا عبد السلام

صدر له أربع كتب فى الفن : كتاب "فن الرسم المصرى المعاصر" عن دار الهلال 2002، وكتاب "الرسوم التحضرية وعلاقاتها بلوحات الفنان مصطفى أحمد" -المجلس الاعلى للثقافة 2001 ، وكتاب عن الفنان الراحل "شوقى زغلول" على هيئة قرص مدمج C.D من قطاع الفنون التشكيلية ، وكتاب "رسامون بين الصحافة والمعارض" صادر عن الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة `ذاكرة الفنون` 2020، ورشة عمل بعنوان "الرسم بالقلم الرصاص" بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك يونيو 2010، ورشة عمل فنية متخصصة "تصوير" على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس "صالون الشباب الثانى والعشرون" أكتوبر 2011 ، له دراسات فنية حول الفنانين: "منير كنعان، زكريا الزينى، محمد الشعراوى، خزاف، رؤوف رأفت"، كذلك حول قضايا الفن التشكيلى والتعليم، وفن الرسم المعاصر والبيئة والجمال .