فعاليات اليوم.. معرض نصر أكتوبر بمركز الجزيرة وحفل لفرقة الحرملك بالغورى

MENAFN - Youm7) يقام، اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً فنياً بعنوان "يوبيل النصر"، وذلك غدًا الأثنين 9 أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز الجزيرة للفنون، بحضور مجموعة من الفنانين، فى إطار البرنامج الاحتفالى لوزارة الثقافة.

ومعرض "يوبيل النصر.. خمسون عاماً على انتصار أكتوبر - خمسون عملاً فنياً يوثقون الحدث" من مقتنيات متاحف قطاع الفنون التشكيلية ولمجموعة من رواد وكبار الفنانين المصريين الذين عايشوا وتفاعلوا مع هذه الحقبة التاريخية، ويعد في نفس الوقت فرصة لمشاهدة أعمال فنية متحفية في عرض واحد نوعي ونادر حيث جمعت الأعمال من متاحف الفن المصرى الحديث، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت.

كما ينظم صندوق التنمية الثقافية ضمن الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالقطاع، حفل لفرقة "الحرملك" بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم، في تمام الساعة الثامنة مساء، بقبة الغوري ويقام بمركز الحرية لللإبداع بالإسكندرية، إلى جانب عرض الفيلم الوثائقى الهروب إلى الماضى إخراج حازم العطار في تمام الساعة السادسة مساء.

وتحتفل جمعية مصر الجديدة ممثلة فى مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، باليوم الدولي لكبار السن، بتنظيم يوم ترفيهي للاحتفاء بالآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع كرسالة تقدير وعرفان بإسهاماتهم التي قدموها لخدمة الوطن، وذلك في الساعة الثالثة مساء، وبالتعاون مع مؤسسة جولدن ييرز للتنمية المجتمعية العاملة فى مجال دعم ورعاية كبار السن

ومعهد قيثارة للموسيقي والفنون.