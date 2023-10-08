فعاليات اليوم.. معرض نصر أكتوبر بمركز الجزيرة وحفل لفرقة الحرملك بالغورى

(MENAFN
- Youm7) يقام، اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً فنياً بعنوان "يوبيل النصر"، وذلك غدًا الأثنين 9 أكتوبر، فى تمام الساعة السابعة مساءً، بمركز الجزيرة للفنون، بحضور مجموعة من الفنانين، فى إطار البرنامج الاحتفالى لوزارة الثقافة.
ومعرض "يوبيل النصر.. خمسون عاماً على انتصار أكتوبر - خمسون عملاً فنياً يوثقون الحدث" من مقتنيات متاحف قطاع الفنون التشكيلية ولمجموعة من رواد وكبار الفنانين المصريين الذين عايشوا وتفاعلوا مع هذه الحقبة التاريخية، ويعد في نفس الوقت فرصة لمشاهدة أعمال فنية متحفية في عرض واحد نوعي ونادر حيث جمعت الأعمال من متاحف الفن المصرى الحديث، متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، مركز محمود سعيد للمتاحف، متحف النصر ببورسعيد، متحف حسن حشمت.
كما ينظم صندوق التنمية الثقافية ضمن الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالقطاع، حفل لفرقة "الحرملك" بقيادة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم، في تمام الساعة الثامنة مساء، بقبة الغوري ويقام بمركز الحرية لللإبداع بالإسكندرية، إلى جانب عرض الفيلم الوثائقى الهروب إلى الماضى إخراج حازم العطار في تمام الساعة السادسة مساء.
وتحتفل جمعية مصر الجديدة ممثلة فى مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، باليوم الدولي لكبار السن، بتنظيم يوم ترفيهي للاحتفاء بالآباء والأجداد الذين أفنوا حياتهم في خدمة المجتمع كرسالة تقدير وعرفان بإسهاماتهم التي قدموها لخدمة الوطن، وذلك في الساعة الثالثة مساء، وبالتعاون مع مؤسسة جولدن ييرز للتنمية المجتمعية العاملة فى مجال دعم ورعاية كبار السن
ومعهد قيثارة للموسيقي والفنون.
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