انطلاق ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى.. اعرف شروط المشاركة

MENAFN - Youm7) ينظم صندوق التنمية الثقافية، الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العرب ى،الذى يقامفى الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر، المقبل تحت شعار "الخط والنصر: خمسون عاما من الانتصارات المجيدة".

وقال الفنان والكاتب محمد بغدادى قومسر عام الملتقى: إن انتصار أكتوبر بأبطاله وشهدائه يستحق أن يكون محور ملتقى الخط في نسخته الاستثنائية التي تتزامن مع الذكرى الخمسين للنصر الذى لم يعرف التاريخ العربى الحديث أعظم منه، لذا فان محور هذه الدورة سوف يرصد أدبيات الخطاب الوطنى الذى سجلته أقلام كبار الخطاطين فى مانشيتات الصحف والمجلات، وحتى على جدران المنازل والميادين، بالإضافة إلى الرسائل التى ترصد يوميات حرب الكرامة.

ويمنح الملتقى جوائز مالية فى مجالى الخط العربى، والزخرفة والتذهيب تشمل "الاتجاه الأصيل، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية"، وجائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، كما يمنح الملتقى كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.

وكانت تتضمن شروط المشاركة فى الملتقى هذه الدورة: ملء استمارة الاشتراك على الموقع الخاص بالصندوق ، وأن يقدم المتسابق ما يحقق شعار ومضمون الدورة "الخط والنصر"، في فرعى المسابقة، ولا تقبل الأعمال المنسوخة أو المطبوعة والفائزة في مسابقات أخرى، كما يفضل كتابة الأعمال الفنية على ورق مقهر (الورق سابق التجهيز)، وألا يكون قد مضى على إنتاج العمل الفني أكثر من عامين، وألا يزيد عدد المساهمات لكل مشارك عن ثلاثة أعمال فنية، وذلك في موعد أقصاه 25 يوليو 2023، وستتولى لجنة تضم نخبة من كبار فناني الخط فرز واختيار الأعمال المشاركة.







