انطلاق ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى.. اعرف شروط المشاركة

(MENAFN
- Youm7) ينظم صندوق التنمية الثقافية، الدورة الثامنة لملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العرب ى،
الذى يقام
فى الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر، المقبل تحت شعار "الخط والنصر: خمسون عاما من الانتصارات المجيدة".
وقال الفنان والكاتب محمد بغدادى قومسر عام الملتقى: إن انتصار أكتوبر بأبطاله وشهدائه يستحق أن يكون محور ملتقى الخط في نسخته الاستثنائية التي تتزامن مع الذكرى الخمسين للنصر الذى لم يعرف التاريخ العربى الحديث أعظم منه، لذا فان محور هذه الدورة سوف يرصد أدبيات الخطاب الوطنى الذى سجلته أقلام كبار الخطاطين فى مانشيتات الصحف والمجلات، وحتى على جدران المنازل والميادين، بالإضافة إلى الرسائل التى ترصد يوميات حرب الكرامة.
ويمنح الملتقى جوائز مالية فى مجالى الخط العربى، والزخرفة والتذهيب تشمل "الاتجاه الأصيل، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية"، وجائزة الفنان الكبير خضير البورسعيدي، كما يمنح الملتقى كافة المشاركين والباحثين شهادة مشاركة.
وكانت تتضمن شروط المشاركة فى الملتقى هذه الدورة: ملء استمارة الاشتراك على الموقع الخاص بالصندوق ، وأن يقدم المتسابق ما يحقق شعار ومضمون الدورة "الخط والنصر"، في فرعى المسابقة، ولا تقبل الأعمال المنسوخة أو المطبوعة والفائزة في مسابقات أخرى، كما يفضل كتابة الأعمال الفنية على ورق مقهر (الورق سابق التجهيز)، وألا يكون قد مضى على إنتاج العمل الفني أكثر من عامين، وألا يزيد عدد المساهمات لكل مشارك عن ثلاثة أعمال فنية، وذلك في موعد أقصاه 25 يوليو 2023، وستتولى لجنة تضم نخبة من كبار فناني الخط فرز واختيار الأعمال المشاركة.
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