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كيفية استخدام ميزات الرسائل الجديدة فى Ios 17

10/8/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) يتوفر iOS 17 الآن وجاهز للتثبيت إذا كان لديك جهاز أيفون iPhone
تم إصداره في السنوات الخمس الماضية، وكالعادة أضافت أبل ترقيات وميزات جديدة إلى تطبيقات iOS الخاصة بها، وكذلك إلى نظام تشغيل الهاتف المحمول نفسه.
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يحصل تطبيق الرسائل على إعادة تصميم وبعض الأدوات الجديدة المفيدة، وهنا ما يمكنك فعله الآن في الرسائل باستخدام iOS 17 والذي لم يكن بإمكانك فعله من قبل.

نسخ الرسائل الصوتية

إذا لم تتمكن من الاستماع إلى الرسائل الصوتية التي تم إرسالها إليك لأي سبب من الأسباب أو كنت تريد ببساطة إلقاء نظرة على شاشتك لمعرفة ما يدور حولها، فإن خيار النسخ التلقائي الجديد مفيد.

عندما يرسل لك شخص ما رسالة صوتية على iOS 17، ستصل مع نص مكتوب أسفلها، وليس عليك الضغط على تشغيل، ويمكنك فقط قراءة النص بدلاً من ذلك، حيث يتم إرفاق النص دائمًا، ولا يمكنك إيقاف تشغيل الميزة. البحث باستخدام مرشحات متعددة

يمكنك الآن دمج العديد من المصطلحات والمرشحات في نفس البحث في الرسائل، اسحب لأسفل على قائمة المحادثات الرئيسية، واضغط على مربع البحث في الأعلى، وابدأ في البحث عن شيء ما (مثل شخص أو كلمة).

كما أنه بمجرد تحديد عامل التصفية من قائمة الاقتراحات المنسدلة، يمكنك إضافة مرشح آخر، فعلى سبيل المثال، يمكنك البحث عن الروابط التي تشير إلى كلمة معينة أو عن الصور التي تم إرسالها بواسطة جهة اتصال معينة بدلاً من استخدام هذه المعايير بشكل فردي.
التطبيقات في الرسائل

تم نقل التطبيقات المصغرة المتنوعة التي تأتي مع الرسائل، من الموسيقى إلى الصور، خلف زر + (على يسار مربع إدخال النص. اضغط عليها لرؤية التطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها، ثم اضغط على المزيد لرؤية الباقي.

اضغط مع الاستمرار على أحد هذه التطبيقات، ويمكنك بعد ذلك سحبه إلى موضع جديد في القائمة، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد أن تكون بعض التطبيقات في متناول اليد في جميع الأوقات.

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