كيفية استخدام ميزات الرسائل الجديدة فى Ios 17

(MENAFN
- Youm7) يتوفر iOS 17 الآن وجاهز للتثبيت إذا كان لديك جهاز أيفون iPhone
تم إصداره في السنوات الخمس الماضية، وكالعادة أضافت أبل ترقيات وميزات جديدة إلى تطبيقات iOS الخاصة بها، وكذلك إلى نظام تشغيل الهاتف المحمول نفسه.
ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، يحصل تطبيق الرسائل على إعادة تصميم وبعض الأدوات الجديدة المفيدة، وهنا ما يمكنك فعله الآن في الرسائل باستخدام iOS 17 والذي لم يكن بإمكانك فعله من قبل.
نسخ الرسائل الصوتية
إذا لم تتمكن من الاستماع إلى الرسائل الصوتية التي تم إرسالها إليك لأي سبب من الأسباب أو كنت تريد ببساطة إلقاء نظرة على شاشتك لمعرفة ما يدور حولها، فإن خيار النسخ التلقائي الجديد مفيد.
عندما يرسل لك شخص ما رسالة صوتية على iOS 17، ستصل مع نص مكتوب أسفلها، وليس عليك الضغط على تشغيل، ويمكنك فقط قراءة النص بدلاً من ذلك، حيث يتم إرفاق النص دائمًا، ولا يمكنك إيقاف تشغيل الميزة. البحث باستخدام مرشحات متعددة
يمكنك الآن دمج العديد من المصطلحات والمرشحات في نفس البحث في الرسائل، اسحب لأسفل على قائمة المحادثات الرئيسية، واضغط على مربع البحث في الأعلى، وابدأ في البحث عن شيء ما (مثل شخص أو كلمة).
كما أنه بمجرد تحديد عامل التصفية من قائمة الاقتراحات المنسدلة، يمكنك إضافة مرشح آخر، فعلى سبيل المثال، يمكنك البحث عن الروابط التي تشير إلى كلمة معينة أو عن الصور التي تم إرسالها بواسطة جهة اتصال معينة بدلاً من استخدام هذه المعايير بشكل فردي.
التطبيقات في الرسائل
تم نقل التطبيقات المصغرة المتنوعة التي تأتي مع الرسائل، من الموسيقى إلى الصور، خلف زر + (على يسار مربع إدخال النص. اضغط عليها لرؤية التطبيقات التي تستخدمها أكثر من غيرها، ثم اضغط على المزيد لرؤية الباقي.
اضغط مع الاستمرار على أحد هذه التطبيقات، ويمكنك بعد ذلك سحبه إلى موضع جديد في القائمة، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد أن تكون بعض التطبيقات في متناول اليد في جميع الأوقات.
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