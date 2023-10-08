تعرف على أبرز مميزات الصحة والخصوصية فى Android 14

MENAFN - Youm7) أطلقت Google سلسلة Pixel 8 الجديدة في حدث "Made by Google" في 4 أكتوبر الماضى، وتتضمن المجموعة هاتفين ذكيين: Pixel 8 وPixel 8 Pro، وستعمل أحدث الهواتف الذكية على تشغيل نظام التشغيل Android 14 .وبصرف النظر عن هذا، تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا بطرح أحدث ترقية رئيسية للبرامج لأجهزة Pixel المدعومة أيضًا، ومن المتوقع أيضًا أن يصل Android 14 إلى الهواتف الذكية من ماركات أخرى بحلول نهاية العام.و يأتي آخر تحديث لنظام Android مزودًا بميزات ستسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة هواتفهم الذكية، ومنحهم مزيدًا من التحكم في صحتهم وسلامتهم بالإضافة إلى تحسين إمكانية الوصول.Android 14 يوفر مزيدًا من التحكم في الصحة والأمن والبيانات

هناك العديد من تطبيقات Android التي تساعد المستخدمين على تتبع مستويات اللياقة البدنية والصحة والعافية، ومع ذلك، غالبًا ما يتم تخزين البيانات التي يجمعونها داخل كل تطبيق، وهذا يحد من رؤية المستخدم والتحكم في بياناته.

وستمكن ميزة Health Connect التي سيتم دمجها في إعدادات Android 14 المستخدمين من تخزين بياناتهم في مكان واحد والتحكم في خصوصيتها، وتدعي Google في منشور مدونتها أنه سيتم تشفير البيانات بشكل آمن على الهاتف.سيضمن هذا عدم تمكن الشركة أو أي شخص آخر من رؤيتها أو استخدامها لأي غرض آخر، وسيتمكن المستخدمون من الاتصال ومزامنة تطبيقات الصحة واللياقة البدنية المفضلة لديهم (بما في ذلك تطبيقات الطرف الثالث) للبدء.وسيكون لدى المستخدمين أيضًا رؤية أكبر لكيفية استخدام بياناتهم بواسطة التطبيقات التي تطلب الوصول إلى البيانات، ومع التحديثات الجديدة لمشاركة البيانات على Android 14، عندما تطلب التطبيقات من المستخدمين منح الإذن لمعلومات مثل موقعهم، سيتم إعلامهم عندما يشارك أحد التطبيقات بيانات الموقع مع أطراف ثالثة، وسيساعد هذا المستخدمين على اتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن منح حق الوصول أم لا.ستغطي الحماية الرقمية في Android 14 أيضًا بيانات المستخدم الأكثر حساسية، ويتضمن ذلك أرقام التعريف الشخصية (PIN) للجهاز، وسيعمل Android 14 على تحسين أمان رقم التعريف الشخصي (PIN) من خلال تشجيع المستخدمين على تعيين رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام.و لن يضطر المستخدمون إلى الضغط على زر الإدخال بعد كتابة رقم التعريف الشخصي الصحيح المكون من 6 أرقام أو أطول حيث سيتم إلغاء قفل أجهزتهم تلقائيًا.