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5 خطوات.. كيفية توصيل سماعات الرأس بجهاز Iphone؟

10/8/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت قد اشتريت للتو زوجًا من سماعات الرأس أو سماعات الأذن مؤخرًا، أو كنت جديدًا نوعًا ما في استخدام هذه السماعات، فمن المحتمل أنك هنا تبحث عن مخطط تفصيلي خطوة بخطوة لكيفية توصيلهم بجهاز iPhone.



لهذا السبب قمنا بتجميع هذا الدليل
لتعليمك بعض الطرق المختلفة لإقران سماعات Bose الخاصة بك، سواء كنت تستخدم سماعات Bose اللاسلكية أو السلكية أو سماعات الأذن، كالتالي :


استخدم إعدادات البلوتوث الخاصة بجهاز iPhone:


إذا لم تكن مستعدًا لتنزيل أي أدوات إضافية لتوصيل سماعة الرأس Bose بجهاز iPhone الخاص بك، فيمكنك بسهولة إقران جهاز Bose الخاص بك بجهاز iPhone أو جهاز iOS آخر باستخدام نظام التشغيل iOS المدمج -في إعدادات البلوتوث.



الخطوة 1: قم بتشغيل سماعات Bose الخاصة بك وضعها في وضع الإقران ، إذا كنت تستخدم طرازًا يوضع فوق الأذن، فسيتعين عليك إما الضغط فوق المفتاح الموجود على قطعة الأذن اليمنى من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، أو الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تسمع إعلان "جاهز للإقران".



الخطوة 2: إذا كنت تستخدم سماعات أذن Bose، مثل Bose QuietComfort أو Sports أو Sports Open أو Soundsport، فيجب أن تدخل السماعات تلقائيًا في وضع الإقران عند فتح علبة الشحن لأول مرة. إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى وضع الاقتران يدويًا، فستختلف العملية بناءً على طراز سماعات الأذن التي تمتلكها .



الخطوة 3: بالنسبة لمنتجات Bose's QuietComfort وSports، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الأمامي من علبة الشحن حتى يبدأ مؤشر البلوتوث الأمامي في الوميض ، بالنسبة لطرز Sports Open وSoundsport، اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على سماعة الأذن اليمنى حتى أ) تسمع إعلان "جاهز للاتصال" أو ب) يضيء ضوء سماعة الأذن اليمنى باللون الأزرق الثابت.



الخطوة 4: قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك وحدد Bluetooth من قائمة الخيارات.



الخطوة 5: يجب إدراج منتج Bose الخاص بك ضمن "أجهزة أخرى" . انقر فوق النموذج الذي تريد توصيله وستتم إضافته بعد ذلك إلى لوحة "الأجهزة الخاصة بي ".



الخطوة 6: إذا رأيت كلمة " متصل" بجوار اسم جهاز Bose الخاص بك، فإن عملية الاقتران كانت ناجحة.









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