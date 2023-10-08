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كيف انطلق أول صاروخ خاص إسبانى بنجاح؟.. اعرف تفاصيل الرحلة

10/8/2023 11:26:25 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة إسبانية أول صاروخ خا للبلاد في خطوة نحو ضم إسبانيا إلى الدول التي تسافر إلى الفضاء، وتم إطلاق الصاروخ الصغير MIURA1 من قاعدة عسكرية، بحسب شركة PLD Space، وأشادت الشركة بعملية الإطلاق ووصفتها بأنها "ناجحة" وقالت إنها حققت جميع "أهدافها الفنية" حيث ارتفع الصاروخ إلى ارتفاع 46 كيلومترا فوق خليج قادس.



ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، فإنه بعد خمس دقائق من الطيران، هبط في المحيط الأطلسي، حيث قالت شركة PLD Space إنها سترسل فريقًا لاستعادته. وقد أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعملية الإطلاق باعتبارها "علامة فارقة" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب على موقع X، تويتر سابقًا، مهنئًا شركة PLD Space: "لقد كان إطلاق ميورا 1، وهو أول صاروخ تم تصنيعه بنسبة 100٪ بتكنولوجيا إسبانية ناجحًا، وهو إنجاز يضع البحث والتطوير والابتكار الإسباني في طليعة النقل الفضائي".



كما تم تعليق إطلاق الصاروخ الذي يبلغ طوله 12 مترًا (39 قدمًا) لأول مرة في مايو بسبب الرياح القوية، ثم مرة أخرى في يونيو بسبب عدم انطلاق بعض الكابلات، التي توفر الطاقة والوقود للصاروخ.



ويعد الصاروخ هو الخطوة الأولى في تطوير MIURA5، وهي مركبة إطلاق صغيرة على مرحلتين يبلغ ارتفاعها 35 مترًا، مصممة لوضع أقمار صناعية تزن أقل من 500 كيلوجرام (1100 رطل) في مدارها اعتبارًا من عام 2025.



وفقًا لـ PLD Space، سيتم استخدام 70% من المكونات التي تم تطويرها لـ MIURA1 في MIURA5.



وبموجب اتفاق تم توقيعه مع المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء، سينطلق الصاروخ المصغر من مركز كورو الفضائي في غيانا الفرنسية.



تأسست شركة PLD Space في عام 2011 على يد أكاديميين إسبانيين، وهي واحدة من العديد من الشركات الأوروبية الناشئة التي شرعت في تطوير منصة إطلاق أقمار صناعية صغيرة استجابة للسوق سريع النمو لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة في المدار.



كما أنه بالمقارنة مع منصات الإطلاق الكبيرة مثل Falcon 9 من SpaceX أو Ariane 6 من ArianeGroup، فإن الصواريخ الصغيرة لها عدد من الاستخدامات، بما في ذلك القدرة على حمل قمر صناعي واحد، ويمكن أيضًا إطلاقها بسرعة أكبر.







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