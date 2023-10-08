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هل يمكن لروبوت الدردشة لعب دور المعالج النفسى؟

10/8/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) تسببت مديرة في
شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI في إثارة الذعر مؤخرًا عندما كتبت أنها أجرت للتو محادثة شخصية وعاطفية تمامًا مع برنامج الدردشة ChatGPT التابع لشركتها، حيث نشرت ليليان وينج تجربتها على موقع X، تويتر سابقًا، ما أثار سيلًا من التعليقات السلبية التي اتهمتها بالتقليل من أهمية المرض العقلي.



ووفقا لما ذكره موقع "phys"، طلب فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة ولاية أريزونا، خلال تجربة حديثة، من أكثر من 300 مشارك التفاعل مع برامج الذكاء الاصطناعي للصحة العقلية وأعدوهم بما يمكن توقعه، وقيل للبعض إن برنامج الدردشة الآلي كان متعاطفًا، والبعض الآخر كان متلاعبًا، وقيل للمجموعة الثالثة أنه كان محايدًا.



واتضح أن أولئك الذين قيل لهم إنهم يتحدثون مع روبوت محادثة مهتم كانوا أكثر احتمالًا بكثير من المجموعات الأخرى لرؤية المعالجين في روبوت الدردشة الخاص بهم على أنهم جديرون بالثقة.



وقال بات باتارانتابورن، الباحث المشارك للتقرير: "من هذه الدراسة، نرى أن الذكاء الاصطناعي هو إلى حد ما الذكاء الاصطناعي للمتلقى"، حيث تعمل الشركات الناشئة على دفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدم العلاج والرفقة وغيرها من أشكال دعم الصحة العقلية لسنوات حتى الآن، وهي تجارة كبيرة.



ولعل مثل كل القطاعات الأخرى التي يهدد الذكاء الاصطناعي بتعطيلها، يشعر المنتقدون بالقلق من أن الروبوتات ستحل في نهاية المطاف محل العمال البشر بدلا من أن تكملهم، وفيما يتعلق بالصحة العقلية، فإن القلق هو أنه من غير المرجح أن تقوم الروبوتات بعمل جيد.



وكتبت شير سكارليت، الناشطة والمبرمجة، ردًا على منشور Weng الأولى على X: "إن العلاج يهدف إلى الصحة العقلية وهو عمل شاق"، مضيفة "الشعور بالرضا تجاه نفسك أمر جيد، لكنه ليس هو نفسه".



كما أنه مما يزيد من تفاقم الخوف العام بشأن الذكاء الاصطناعي، أن بعض التطبيقات في مجال الصحة العقلية لها تاريخ حديث متقلب.



واشتكى مستخدمو Replika، وهو رفيق شهير يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تسويقه أحيانًا على أنه يحقق فوائد للصحة العقلية، منذ فترة طويلة من أن الروبوت يمكن أن يكون مهووسًا بالجنس ومسيئا.



وبشكل منفصل، أجرت منظمة أمريكية غير ربحية تدعى كوكو تجربة في فبراير مع 4000 عميل يقدمون الاستشارة باستخدام GPT-3، ووجدت أن الاستجابات الآلية ببساطة لم تنجح كعلاج.



وكتب المؤسس المشارك للشركة، روب موريس، على موقع X: "إن محاكاة التعاطف تبدو غريبة وفارغة".



وكانت النتائج التي توصل إليها مماثلة لما توصل إليه باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأريزونا، الذين قالوا إن بعض المشاركين شبهوا تجربة روبوت الدردشة بـ "التحدث إلى جدار من الطوب".



وقال ديفيد شو من جامعة بازل، الذي لم يشارك في الدراسة التي أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأريزونا، لوكالة فرانس برس إن النتائج لم تكن مفاجئة.



لكنه أشار إلى أنه "يبدو أنه لم يتم إخبار أي من المشاركين فعليًا بفكرة روبوتات الدردشة والدراسة التي تجرى".



ونتبين من كل ذلك إن الطريقة التي يتم بها تقديم الذكاء الاصطناعي للمجتمع مهمة لأنها تغير كيفية تجربة الذكاء الاصطناعي.









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