يحتضنه مركز البحرين العالمي للمعارض..البحرين تستضيف النسخة التاسعة من المنتدى العالمي لسياحة الأطعمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬اختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬2024،‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياحة‭ ‬الطعام‭. ‬ويعزى‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مقوّمات‭ ‬سياحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬استثنائية‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬فنون‭ ‬الأكل‭ ‬والطهي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬اختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬منظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬ومركز‭ ‬الباسك‭ ‬للطهي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سان‭ ‬سبستيان‭ ‬بإسبانيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬وفن‭ ‬الطهي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الثقافة‭ ‬الغذائية‭ ‬وتراث‭ ‬المأكولات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬بوصفها‭ ‬عاملاً‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬تنمية‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬ومقاصد‭ ‬الجذب‭ ‬السياحي‭.‬

ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬تنظم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬2024‭ ‬بنسخته‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير،‭ ‬أحدث‭ ‬وأحد‭ ‬أكبر‭ ‬مراكز‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬رؤية‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬سياحة‭ ‬الطعام‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬والمعارض‭ ‬الدولية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬ثقافة‭ ‬الطعام‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬للنهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬سياحة‭ ‬الطعام‭ ‬العالمي،‭ ‬بهدف‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬لعشاق‭ ‬الطعام‭ ‬والذواقة‭ ‬ومحبي‭ ‬استكشاف‭ ‬فنون‭ ‬الطهي‭ ‬المختلفة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022‭ ‬ – ‭ ‬2026‭ ‬لإبراز‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬سياحي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬زوارب‭ ‬بوليكاشفيلي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬السياحة‭ ‬العالمية‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬للغاية‭ ‬لجلب‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عبر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬تطورا‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإبراز‭ ‬تراث‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغني‭ ‬وروح‭ ‬المشاركة‭ ‬الفريدة‭ ‬والمتجسدة‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬والتذوق‭ ‬والطهي‭ ‬باعتبارها‭ ‬محفزا‭ ‬للتنمية‭ ‬السياحية‭ ‬الشاملة‮»‬‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬باختيار‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاحتضان‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة‭. ‬تفخر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بامتلاكها‭ ‬توليفة‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬والمأكولات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬عراقة‭ ‬تراثها‭ ‬والتي‭ ‬تجعلها‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬ونقطة‭ ‬جذب‭ ‬للذواقة‭ ‬من‭ ‬سياح‭ ‬فنون‭ ‬الأكل‭ ‬والطهي‭. ‬وسيشكل‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لطرح‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬سياحة‭ ‬الأطعمة،‭ ‬وإبراز‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬تذوّق‭ ‬الطعام‭ ‬باستنادها‭ ‬على‭ ‬تراث‭ ‬عريق‭ ‬واعتبار‭ ‬المملكة‭ ‬نقطة‭ ‬فريدة‭ ‬لتلاقي‭ ‬الحضارات‭ ‬والثقافات،‭ ‬وتنوع‭ ‬الأطباق‭ ‬في‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬الشهير‭ ‬بنكهاته‭ ‬المتنوعة،‭ ‬بما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أكبر‭ ‬الأثر‭

‬في‭ ‬تنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬ومضاعفة‭ ‬أعداد‭ ‬السياح‭ ‬القادمين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬المرتقب‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬سيسهم‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬زخم‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬والقطاعات‭ ‬المساندة‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬وكوادر‭ ‬وطنية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬المكانة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬واعدة‭ ‬لسياحة‭ ‬الأطعمة،‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬النوعية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬لإنجاح‭ ‬المنتدى‭ ‬وتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬سياحة‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمساهمة‭ ‬الكلية‭ ‬لقطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬