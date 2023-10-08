((الخليج للاستثمار الإسلامي)) تتخارج من مجمع مدارس Amity School بــ50 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أنجزت مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي ( GII ) صفقة بيع لمجمع مدارس « Amity School » في دبي مقابل مبلغ يقارب 50 مليون دولار أمريكي، وهذه العملية تمثل البيع الأحدث في سلسلة من عمليات التخارج التي ترمي إلى تعزيز قيمتها المستمرة لمساهميها الدوليين.
تعد شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ( GII ) شركة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقرها الإمارات العربية المتحدة وتمتلك أصولًا خاضعة للإدارة بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي. وقد أدارت الشركة « Amity School » مدة ست سنوات وقد حقق هذا التخارج الأخير عائدًا على الاستثمار بنسبة 66 % . يأتي هذا التخارج الأخير في أعقاب بيع مجمع المكاتب القائم في مجمع سيلتك سبرينغز للأعمال بالقرب من نيوبورت جنوبي ويلز (المملكة المتحدة) في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي توزيعات المستثمرين الخاص بشركة الخليج للاستثمار الإسلامي ( GII ) إلى أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، مع التخطيط لعملية تخارج أخري تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار أمريكي.
يوظف نموذج الأعمال هذا التابع لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي ( GII ) رأس المال الخاص على مستوى كافة فئات الأصول بمختلف أنواعها، بما في ذلك التطوير العقاري والملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري. الأولويات الحالية لدى شركة الخليج للاستثمار الإسلامي تركز حول قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتعليم وإنتاج الأغذية
وتجهيزها، والخدمات الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية والتخزين.
وبهذه المناسبة، علق محمد الحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي ( GII ): «هذا البيع الأخير يثبت تركيز شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ( GII ) على تحقيق أقصى عوائد لمساهميها من خلال عمليات الاستحواذ والتخارج المدروسة. يمتلك فريقنا خبرة واسعة في تحديد وكشف القيمة الكامنة في الشركات والعقارات، ويتميز بقدرته على إدارة الأصول وإعادة موضعتها لتحقيق إمكاناتها بالكامل». من جهته، أضاف بانكاج جوبتا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي ( GII ) بقوله: «إن هذا الخروج يؤكد قدرة شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ( GII ) على إدارة الأصول وفقًا لخطة الأعمال، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة للعقارات. لقد كان استثمارًا رائعًا لمستثمرينا، ما عزز موقعنا في مجال الاستثمار البديل».
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