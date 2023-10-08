((الخليج للاستثمار الإسلامي)) تتخارج من مجمع مدارس Amity School بــ50 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أنجزت‭ ‬مجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ (‬ GII ‭) ‬صفقة‭ ‬بيع‭ ‬لمجمع‭ ‬مدارس‭ ‬‮«‬ Amity ‭ ‬ School ‮»‬‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬يقارب‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهذه‭ ‬العملية‭ ‬تمثل‭ ‬البيع‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التخارج‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمتها‭ ‬المستمرة‭ ‬لمساهميها‭ ‬الدوليين‭.‬

تعد‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ (‬ GII ‭) ‬شركة‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ومقرها‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وتمتلك‭ ‬أصولًا‭ ‬خاضعة‭ ‬للإدارة‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وقد‭ ‬أدارت‭ ‬الشركة‭ ‬‮«‬ Amity ‭ ‬ School ‮»‬‭ ‬مدة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬هذا‭ ‬التخارج‭ ‬الأخير‭ ‬عائدًا‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬بنسبة‭ ‬66 ‭%‬ ‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التخارج‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬بيع‭ ‬مجمع‭ ‬المكاتب‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيلتك‭ ‬سبرينغز‭ ‬للأعمال‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نيوبورت‭ ‬جنوبي‭ ‬ويلز‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬توزيعات‭ ‬المستثمرين‭ ‬الخاص‭ ‬بشركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ (‬ GII ‭) ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مع‭ ‬التخطيط‭ ‬لعملية‭ ‬تخارج‭ ‬أخري‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭.‬

يوظف‭ ‬نموذج‭ ‬الأعمال‭ ‬هذا‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ (‬ GII ‭) ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬فئات‭ ‬الأصول‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والملكية‭ ‬الخاصة‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬الاستثماري‭. ‬الأولويات‭ ‬الحالية‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ ‬تركز‭ ‬حول‭ ‬قطاعات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والتعليم‭ ‬وإنتاج‭ ‬الأغذية

‭ ‬وتجهيزها،‭ ‬والخدمات‭ ‬الاستهلاكية،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتخزين‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علق‭ ‬محمد‭ ‬الحسن‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ (‬ GII ‭): ‬‮«‬هذا‭ ‬البيع‭ ‬الأخير‭ ‬يثبت‭ ‬تركيز‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ (‬ GII ‭) ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬عوائد‭ ‬لمساهميها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬والتخارج‭ ‬المدروسة‭. ‬يمتلك‭ ‬فريقنا‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬وكشف‭ ‬القيمة‭ ‬الكامنة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والعقارات،‭ ‬ويتميز‭ ‬بقدرته‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬وإعادة‭ ‬موضعتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬إمكاناتها‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أضاف‭ ‬بانكاج‭ ‬جوبتا‭ ‬الشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ (‬ GII ‭) ‬بقوله‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الخروج‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرة‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ (‬ GII ‭) ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬وفقًا‭ ‬لخطة‭ ‬الأعمال،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة‭ ‬للعقارات‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬استثمارًا‭ ‬رائعًا‭ ‬لمستثمرينا،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬موقعنا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬البديل‮»‬‭. ‬