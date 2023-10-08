مؤشرا ((البحرين العام)) و((البحرين الإسلامي)) يقفلان بانخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» يوم أمس الأحد عند مستوى 1 , 949.12 نقطة بانخفاض قدره
1.75نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 735.60
نقطة بانخفاض قدره
2.24 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين»
1.79 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 454.70 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 55
صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 322.01 ألف دينار أي ما نسبته 70.82 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.52 مليون سهم ، تم تنفيذها من خلال 37
صفقة.
جاء بنك السلام في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 250.48 ألف دينار أي ما نسبته 55.09 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.38 مليون سهم ، تم تنفيذها من خلال 30
صفقة.
أما المركز الثاني فكان لشركة البحرين للاتصالات (بيون) بقيمة قدرها 92 ألف دينار أي ما نسبته 20.23 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 187.71 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 12 صفقة.
ثم جاء بنك البحرين والكويت بقيمة قدرها 43.82 ألف دينار أي ما نسبته 9.64 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 87.47 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 5
صفقات. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 11 شركة، انخفضت أسعار أسهم 3 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.
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