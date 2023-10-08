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مؤشرا ((البحرين العام)) و((البحرين الإسلامي)) يقفلان بانخفاض

10/8/2023 11:26:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 ‭,‬ 949.12‭ ‬نقطة‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭
‬1‭.‬75نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬735‭.‬60‭
‬نقطة‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭
‬2‭.‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬تداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭
‬1‭.‬79‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬454‭.‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬55‭
‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬المستثمرون‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المال‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬322‭.‬01‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬70‭.‬82 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للتداول‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬52‭ ‬مليون‭ ‬سهم‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬37‭
‬صفقة‭.‬

جاء‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬250‭.‬48‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬55‭.‬09 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬38‭ ‬مليون‭ ‬سهم‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬30‭
‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصالات‭ (‬بيون‭) ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬92‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬20‭.‬23 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬187‭.‬71‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬12‭ ‬صفقة‭.‬

ثم‭ ‬جاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬43‭.‬82‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬9‭.‬64 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬87‭.‬47‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬5‭
‬صفقات‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬11‭ ‬شركة،‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬3‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حافظت‭ ‬بقية‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقفالاتها‭ ‬السابقة‭.‬

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