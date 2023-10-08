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((التمويل الكويتي البحرين)) يقدم مساهمة زكوية بمبلغ 50 ألف دينار للصندوق الملكي لشهداء الواجب

10/8/2023 11:26:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬دعمه‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭. ‬ففي‭ ‬إطار‭ ‬مساهمته‭ ‬الزكوية،‭ ‬ساهم‭ ‬البنك‭ ‬بمبلغ‭ ‬50 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للصندوق‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القيام‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

تم‭ ‬إنشاء‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬بموجب‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬16‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬ويتركز‭ ‬هدف‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬أوجه‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لجميع‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬العسكريين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬التعويضات‭ ‬والمزايا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬الدعم‭ ‬أيضاً‭ ‬لذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬المدنيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬الذين‭ ‬يستشهدون‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوطن‭.‬

ويقدم‭ ‬الصندوق‭ ‬الدعم‭ ‬لأسر‭ ‬الشهداء‭ ‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬برامج‭: ‬البرنامج‭ ‬التعليمي،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وبرنامج‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬يوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬التعليمي‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية،‭ ‬والحقائب‭ ‬المدرسية‭. ‬أما‭ ‬برنامج‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬فيتكفل‭ ‬بتغطية‭ ‬النفقات‭ ‬الطبية‭ ‬لذوي‭ ‬الشهداء‭. ‬بينما‭ ‬ينظم‭ ‬برنامج‭ ‬الرعاية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬لذوي‭ ‬الشهداء‭ ‬لدعم‭ ‬الأفراد‭ ‬معنويًا‭. ‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬مستمر‭ ‬للصندوق،‭ ‬إيماناً‭ ‬بأهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وحرصاً‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬دوره‭ ‬المجتمعي‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأشاد‭ ‬مدير‭ ‬الجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والتي‭ ‬تواصل‭ ‬دعمها‭ ‬للصندوق‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسه،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬خدمات،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وتلبية‭ ‬كل‭ ‬احتياجات‭ ‬أسر‭ ‬الشهداء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الخياط،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يشرفنا‭ ‬تقديم‭ ‬مساهمة‭ ‬زكوية‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭.
‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬راسخًا‭ ‬بأننا‭ ‬مصرف‭ ‬إسلامي‭ ‬علينا‭ ‬واجب‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬لتقديم‭ ‬الزكاة‭ ‬الشرعية‭ ‬لمستحقيها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬نعمل‭ ‬فيه‭ ‬ودعم‭ ‬الأسر‭ ‬المستحقة‭ ‬للزكاة‭ ‬ولاسيما‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الوطن‭ ‬وإرساء‭ ‬أمنه‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة،‭ ‬وليكون‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬بمثابة‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعاضده‭ ‬مع‭ ‬أسر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشهداء‭ ‬الذين‭ ‬ضحوا‭ ‬بأرواحهم‭ ‬لرفعة‭ ‬بلادهم‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬مبادرة‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬لدعم‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬البنك‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬قيمه‭ ‬الأساسية،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التزامه‭ ‬المتواصل‭ ‬بتحقيق‭ ‬الرفاهية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

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