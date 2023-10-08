((التمويل الكويتي البحرين)) يقدم مساهمة زكوية بمبلغ 50 ألف دينار للصندوق الملكي لشهداء الواجب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين، أحد البنوك الإسلامية في مملكة البحرين، دعمه للصندوق الملكي لشهداء الواجب. ففي إطار مساهمته الزكوية، ساهم البنك بمبلغ 50 , 000 دينار بحريني للصندوق في إطار القيام بدوره في خدمة أفراد المجتمع البحريني.
تم إنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب بموجب الأمر الملكي رقم (16) لسنة 2016، ويتركز هدف الصندوق الملكي لشهداء الواجب على المساهمة في توفير كل أوجه الدعم اللازم لجميع المستفيدين من ذوي الشهداء العسكريين من خلال تقديم التعويضات والمزايا بالإضافة إلى ما توفره الجهات الرسمية الأخرى في مملكة البحرين من دعم لأسر الشهداء. كما يقدم الدعم أيضاً لذوي الشهداء المدنيين العاملين في القطاع العام الذين يستشهدون في سبيل الوطن.
ويقدم الصندوق الدعم لأسر الشهداء عبر ثلاثة برامج: البرنامج التعليمي، وبرنامج الرعاية الصحية، وبرنامج الرعاية الاجتماعية. يوفر البرنامج التعليمي الدعم المالي والذي يتضمن المنح الدراسية، والحقائب المدرسية. أما برنامج الرعاية الصحية، فيتكفل بتغطية النفقات الطبية لذوي الشهداء. بينما ينظم برنامج الرعاية الاجتماعية الفعاليات والأنشطة الترفيهية لذوي الشهداء لدعم الأفراد معنويًا.
وأعرب الشيخ خالد بن سلمان بن خالد آل خليفة، مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب عن شكره وتقديره لبيت التمويل الكويتي-البحرين، على ما يقدمه من دعم مستمر للصندوق، إيماناً بأهمية الشراكة المجتمعية وحرصاً على تفعيل دوره المجتمعي والإسهام في دعم ومساندة مختلف الفعاليات والمبادرات في المجتمع.
وأشاد مدير الجهاز الإداري للصندوق الملكي لشهداء الواجب بالدور البارز الذي تضطلع به مختلف المؤسسات والشركات والتي تواصل دعمها للصندوق منذ تأسيسه، إلى جانب المؤسسات الحكومية وما تقدمه من خدمات، تسهم في توفير وتلبية كل احتياجات أسر الشهداء.
وبهذه المناسبة، صرّح عبدالحكيم الخياط، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-البحرين قائلاً: «يشرفنا تقديم مساهمة زكوية للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأننا مصرف إسلامي علينا واجب تجاه المجتمع لتقديم الزكاة الشرعية لمستحقيها في المجتمع الذي نعمل فيه ودعم الأسر المستحقة للزكاة ولاسيما أولئك الذين ساهموا في حماية الوطن وإرساء أمنه والمحافظة على مكتسبات مملكتنا الحبيبة، وليكون هذا الدعم بمثابة تعبير عن مدى اهتمام المجتمع وتعاضده مع أسر هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لرفعة بلادهم».
وتعد مبادرة بيت التمويل الكويتي-البحرين لدعم الصندوق الملكي لشهداء الواجب إحدى المبادرات المجتمعية العديدة التي يقدمها البنك انسجاماً مع قيمه الأساسية، وتأكيد التزامه المتواصل بتحقيق الرفاهية للمجتمع البحريني.
MENAFN08102023000055011008ID1107209297
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.