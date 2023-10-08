إعلان متحدثي منتدى ((مستقبل التكنولوجيا المالية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يشارك‭ ‬تشانغبينغ‭ ‬تشاو‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«بينانس‮»‬‭

‬كمتحدث‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬ – ‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الصخير‭. ‬وما‭ ‬يكسب‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬أهميتها‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬منصات‭ ‬تقنية‭ ‬سلاسل‭ ‬الكتل‭ ‬الرقمية‭ ‬‮«‬البلوكتشين‮»‬‭ ‬والعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬عالمياً،‭ ‬وسيتحدث‭ ‬تشاو‭ ‬ضمن‭ ‬مقابلة‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لمناقشة‭ ‬التأثير‭ ‬المحتمل‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وتحليل‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬ركيزة‭ ‬للتمويل‭ ‬والاقتصادات‭ ‬العالمية‭.‬

وستدير‭ ‬أليس‭ ‬فولوود‭ ‬مراسلة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬الإيكونوميست‭ ‬الحوار،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الثوري‭ ‬لتقنيات‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬والبلوكتشين‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬صريحة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التكهن‭ ‬بقدرة‭ ‬اعتماد‭ ‬العملة‭ ‬المشفرة‭ ‬باعتبارها‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬للتمويل‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الحديث،‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬العقبات‭ ‬مثل‭ ‬السرعة‭ ‬والبصمة‭ ‬الكربونية‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ستركز‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬اللامركزية‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬سوقية‭ ‬كافية،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬السيد‭ ‬تشانغبينغ‭ ‬تشاو‭ ‬حول‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تبدو‭ ‬عليه‭ ‬القواعد‭ ‬المناسبة‭ ‬للأطر‭ ‬التنظيمية‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وستقام‭ ‬مقابلة‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ«بينانس‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬أعمال‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬والتي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتحدى‭ ‬الأطر‭ ‬المالية‭ ‬التقليدية‭ ‬بعقلية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬البارزين‭ ‬ورواد‭ ‬الصناعة‭ ‬وكبار‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬ومناقشة‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬العالمية‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬المتوقعة‭.‬

كما‭ ‬ستسهم‭ ‬الجلسات‭ ‬في‭ ‬إلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬تحليلية‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬يحدثون‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يشهد‭ ‬ضغوطاً‭ ‬اقتصادية‭ ‬عالمية‭ ‬متزايدة‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬اختراع‭ ‬تقنيات‭ ‬متقدمة‭ ‬جديدة‭ ‬وحلول‭ ‬مدفوعة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬الجلسات‭ ‬التي‭ ‬ستديرها‭ ‬‮«‬الإيكونوميست‮»‬‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬تصورات‭ ‬تجاه‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور‭ ‬للمشهد‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭.‬

وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬يعقد‭ ‬برعاية‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬وبالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وسيتضمن‭ ‬عقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬النقاشية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين،‭ ‬والتي‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالابتكار‭ ‬والتشريع‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وهو‭ ‬المنتدى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬الذي‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬تبادل‭ ‬المعارف‭ ‬وتوليد‭ ‬الأفكار‭ ‬وتشجيع‭ ‬المناقشات‭ ‬المميزة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وأنشطة‭ ‬الابتكار،‭ ‬إذ‭ ‬يهدف‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬واقعية‭ ‬للانتقال‭ ‬نحو‭ ‬مرحلة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬