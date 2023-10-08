إعلان متحدثي منتدى ((مستقبل التكنولوجيا المالية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
يشارك تشانغبينغ تشاو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بينانس»
كمتحدث في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية الذي يعقد في الفترة ما بين 11 – 12 أكتوبر الجاري في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الصخير. وما يكسب هذه المشاركة أهميتها أن شركة «بينانس» هي إحدى أبرز منصات تقنية سلاسل الكتل الرقمية «البلوكتشين» والعملات المشفرة عالمياً، وسيتحدث تشاو ضمن مقابلة ستقام في اليوم الأول لمناقشة التأثير المحتمل للعملات المشفرة وتحليل إمكانية أن تصبح العملات المشفرة ركيزة للتمويل والاقتصادات العالمية.
وستدير أليس فولوود مراسلة وول ستريت في مجلة الإيكونوميست الحوار، حيث سيتم التعمق في العالم الثوري لتقنيات العملات المشفرة والبلوكتشين في مناقشة صريحة من شأنها التكهن بقدرة اعتماد العملة المشفرة باعتبارها حجر الأساس للتمويل والاقتصاد الحديث، والتغلب على العقبات مثل السرعة والبصمة الكربونية. وبالإضافة إلى ذلك ستركز الجلسة على مدى قدرة العملات المشفرة اللامركزية في الحصول على حصة سوقية كافية، وتسليط الضوء على وجهة نظر السيد تشانغبينغ تشاو حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه القواعد المناسبة للأطر التنظيمية والرقابة على العملات المشفرة في المستقبل.
وستقام مقابلة المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بينانس» ضمن برنامج أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 والتي يتوقع أن تتحدى الأطر المالية التقليدية بعقلية جديدة من خلال الجمع بين الخبراء الدوليين البارزين ورواد الصناعة وكبار المديرين التنفيذيين في مجال التمويل والتكنولوجيا المالية ضمن سلسلة من الجلسات لتبادل الأفكار ومناقشة وجهات النظر العالمية حول التحديات والفرص المتوقعة.
كما ستسهم الجلسات في إلقاء نظرة تحليلية على اللاعبين الجدد الذين يحدثون تغييرات في الأسواق الراسخة في عالم يشهد ضغوطاً اقتصادية عالمية متزايدة مع مواصلة اختراع تقنيات متقدمة جديدة وحلول مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي يتوقع أن تسهم الجلسات التي ستديرها «الإيكونوميست» في وضع تصورات تجاه المستقبل المنظور للمشهد المالي العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 يعقد برعاية مصرف البحرين المركزي وبالشراكة الاستراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية وبدعم من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وسيتضمن عقد العديد من الجلسات النقاشية على مدى يومين، والتي ستركز على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالابتكار والتشريع والاستثمار، وهو المنتدى الأول من نوعه الذي سيساهم في تسهيل تبادل المعارف وتوليد الأفكار وتشجيع المناقشات المميزة حول ما يشهده العالم من تجارب التحول الرقمي وأنشطة الابتكار، إذ يهدف المنتدى إلى تأسيس خارطة طريق واقعية للانتقال نحو مرحلة التكنولوجيا المالية الجديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
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