مناقصة لإعادة تأهيل شارع الغوص.. من شارع الحد إلى جسر الشيخ خليفة بن سلمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬أمس‭ ‬مناقصة‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬مدتها‭ ‬32‭ ‬أسبوعا‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬الغوص‭ (‬من‭ ‬شارع‭ ‬الحد‭ ‬الى‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لكلا‭ ‬الاتجاهين‭) ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬العطاءات‭ ‬للشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬

ويمتد‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الحد‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬لكلا‭ ‬الاتجاهين‭. ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬الغوص‭ ‬تشمل‭ ‬أعمال‭ ‬كشط‭ ‬طبقة‭ ‬من‭ ‬الأسفلت‭ ‬بعمق‭ ‬50‭ ‬ملم‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها‭ ‬بطبقة‭ ‬أسفلت‭ ‬بمزيج‭ ‬ BRM ‭ ‬14،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬أعمال‭ ‬المعالجة‭ ‬للإسفلت‭ ‬من‭ ‬التشققات‭ ‬سيتم‭ ‬كشط‭ ‬عمق‭ ‬100‭ ‬ملم‭ ‬وإعادة‭ ‬رصفها‭ ‬بطبقة‭ ‬أسفلت‭ ‬بمزيج‭ ‬ TM 5‭ ‬وطبقة‭ ‬الأسفلت‭ ‬النهائية‭ ‬باستخدام‭ ‬مزيج‭ ‬ BRM ‭ ‬14،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬العلامات‭ ‬المرورية‭ ‬والخطوط‭ ‬الأرضية،‭ ‬وإزالة‭ ‬واستبدال‭ ‬الأرصفة‭ ‬والطوب‭ ‬بالأرضية‭ ‬التالفة‭ ‬وتعديل‭ ‬مستوى‭ ‬أغطية‭ ‬الخدمات‭ ‬ومصارف‭ ‬المياه‭ ‬وإعادة‭ ‬صباغة‭ ‬الأرصفة‭ ‬القائمة‭. ‬وتدعو‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬المقاولين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬تأهيل‭ ‬مسبق‭ ‬سارية‭ ‬المفعول‭ ‬ومسجلة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أعمال‭ ‬الأسفلت‭ ‬تحت‭ ‬الدرجات‭ ‬ A ‭. ‬ B ‭ & ‬ C ‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬إصدار‭ ‬المناقصة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ -‬الادارة‭ ‬المركزية‭ ‬للمشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬المناقصة‭ ‬المركزية‭ ‬مناقصة‭ ‬لتوفير‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭ ‬ومستلزماتها‭ ‬والضمان‭ ‬الممدد،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬العطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتتطلع‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عطاءات‭ ‬مناسبة‭ ‬لتوفير‭ ‬أجهزة‭ ‬الحواسيب‭ ‬ومستلزماتها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الضمان‭ ‬الممدد‭ (‬حواسيب‭ ‬مكتبية،‭ ‬حواسيب‭ ‬محمولة‭ ‬ومستلزماتها‭) ‬لحوالي‭ ‬55‭ ‬جهة‭ ‬حكومية،‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬المستندات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذه‭ ‬المناقصة‭. ‬وتتميز‭ ‬المناقصات‭ ‬المركزية‭ ‬بإمكانية‭ ‬ترسيتها‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مورد،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬مورد‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭. ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬تشجع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬مقدمي‭ ‬العروض‭ ‬ملاحظة‭ ‬أن‭ ‬معايير‭ ‬التقييم‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

1-‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المورد‭ ‬خبرة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توريد‭ ‬أجهزة‭ ‬الحاسب‭ ‬الآلي‭.‬

2-‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬فترة‭ ‬توصيل‭ ‬السلع‭ ‬المطلوبة‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استلام‭ ‬أمر‭ ‬الشراء‭.‬

3-‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المورد‭ ‬تقديم‭ ‬أجهزة‭ ‬ذات‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬لجميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬المناقصة‭.‬

4-‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المورد‭ ‬تقديم‭ ‬ضمان‭ ‬ممدد‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للسنة‭ ‬الرابعة‭ ‬والخامسة‭.‬

5-‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المورد‭ ‬تقديم‭ ‬ضمان‭ ‬شامل‭ ‬لجميع‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬توريدها‭.‬

6-‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المورد‭ ‬تقديم‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الكميات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لكل‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭.‬

7-‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مواصفات‭ ‬الأجهزة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المورد‭ ‬مطابقة‭ ‬للمواصفات‭ ‬المضمّنة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المناقصة‭.‬