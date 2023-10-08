مناقصة لإعادة تأهيل شارع الغوص.. من شارع الحد إلى جسر الشيخ خليفة بن سلمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طرحت وزارة الاشغال في الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لإبرام اتفاقية مدتها 32 أسبوعا لإعادة تأهيل شارع الغوص (من شارع الحد الى جسر الشيخ خليفة بن سلمان لكلا الاتجاهين) وسيتم استلام مظاريف العطاءات للشركات المتقدمة للمناقصة إلى تاريخ 1 نوفمبر 2023 المقبل، على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
ويمتد المشروع من شارع الحد إلى جسر الشيخ خليفة بن سلمان لكلا الاتجاهين. وإعادة تأهيل شارع الغوص تشمل أعمال كشط طبقة من الأسفلت بعمق 50 ملم وإعادة رصفها بطبقة أسفلت بمزيج BRM 14، وفي حالة أعمال المعالجة للإسفلت من التشققات سيتم كشط عمق 100 ملم وإعادة رصفها بطبقة أسفلت بمزيج TM 5 وطبقة الأسفلت النهائية باستخدام مزيج BRM 14، بالإضافة إلى وضع العلامات المرورية والخطوط الأرضية، وإزالة واستبدال الأرصفة والطوب بالأرضية التالفة وتعديل مستوى أغطية الخدمات ومصارف المياه وإعادة صباغة الأرصفة القائمة. وتدعو هذه المناقصة المقاولين الحاصلين على رخصة تأهيل مسبق سارية المفعول ومسجلة لدى وزارة الأشغال في فئة أعمال الأسفلت تحت الدرجات A . B & C إلى التقدم في تاريخ إصدار المناقصة.
كما طرحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني -الادارة المركزية للمشتريات الحكومية المناقصة المركزية مناقصة لتوفير أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها والضمان الممدد، وسيتم استلام مظاريف العطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة الى تاريخ 12 نوفمبر 2023 المقبل، على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتتطلع وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الحصول على عطاءات مناسبة لتوفير أجهزة الحواسيب ومستلزماتها بالإضافة إلى الضمان الممدد (حواسيب مكتبية، حواسيب محمولة ومستلزماتها) لحوالي 55 جهة حكومية، لمدة 3 سنوات، وذلك وفقاً لما هو مذكور في المستندات الخاصة بهذه المناقصة. وتتميز المناقصات المركزية بإمكانية ترسيتها على أكثر من مورد، بحيث يكون كل مورد مسؤولا عن توفير جزء من السلع والخدمات المطلوبة من قبل الجهات الحكومية. وعليه فإن الوزارة تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في هذه المناقصة كما يجب على مقدمي العروض ملاحظة أن معايير التقييم تشتمل على ما يلي:
1- يجب أن يكون لدى المورد خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال توريد أجهزة الحاسب الآلي.
2- يجب ألا تزيد فترة توصيل السلع المطلوبة على 10 أسابيع من تاريخ استلام أمر الشراء.
3- يجب على المورد تقديم أجهزة ذات علامات تجارية لجميع الأجهزة المطلوبة في المناقصة.
4- يجب على المورد تقديم ضمان ممدد على الأجهزة المطلوبة للسنة الرابعة والخامسة.
5- يجب على المورد تقديم ضمان شامل لجميع الأجهزة التي سيتم توريدها.
6- يجب على المورد تقديم ما لا يقل عن 10 % من إجمالي الكميات المطلوبة لكل نوع من الأجهزة.
7- يجب أن تكون مواصفات الأجهزة المقدمة من قبل المورد مطابقة للمواصفات المضمّنة في وثائق المناقصة.
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