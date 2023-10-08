بنك السلام يحصد جائزة ((أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصد بنك السلام لقب «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام» 2023 وذلك تقديرًا لكونه إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة. وتُسلط الجائزة الضوء على التزام البنك الدؤوب بتحقيق رضا الزبائن وتبنيه «عقلية رقمية» مبتكرة وحرصه على توفير خدمات مصرفية مستدامة.
وتقوم جوائز التميز المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتكريم إنجازات المؤسسات المالية سريعة النمو إقليميًا، وقد جاء ذلك على هامش مؤتمر التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عُقِدَ في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أسهمت مجموعة المنتجات والخدمات المبتكرة التي طرحها البنك في تعزيز تفاعل الزبائن وتحسين تجربتهم، وذلك من خلال تقديم أنواع متعددة ومتنوعة من الحسابات والبطاقات المصرفية، ما منحهم قاعدة واسعة ومتفردة من الخيارات والخدمات. ويُعد حساب وكالة خيارًا سائدًا بين فئة الزبائن المستثمرين، بينما يمنح برنامج جوائز «دانات للتوفير» للزبائن الذين يدخرون أموالهم فرصاً قيمة للفوز، ويقدم أكبر جائزة نقدية على مستوى مملكة البحرين بقيمة 1.000.000 دينار بحريني.
ويلتزم بنك السلام بمنهجية مصرفية رقمية مبتكرة، ويعطي الأولوية للزبائن في جميع أنشطته وتعاملاته. ويتميز التطبيق الخاص بالبنك بمزايا تمكن المستخدمين من تحويل الأموال دوليًا، والتقدم بطلب للحصول على الراتب مقدمًا قبل موعد صرفه. كما يتيح التطبيق الرقمي خاصية إرسال الهدايا الرقمية، والعديد من الخدمات المصرفية المبتكرة. وقد لقيت منصة «السلام للاستثمار» المتاحة عبر التطبيق إقبالاً واسعًا كونها تزود الزبائن من المستثمرين بفرص تداول واستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. جدير بالذكر أن بنك السلام قد اتخذ خطوات كبيرة نحو تعزيز كفاءته الرقمية، حيث افتتح عدة فروع لا ورقية إلكترونية بالكامل في مختلف أنحاء البحرين، وحرص على تطبيق الأتمتة وتقليل استخدام الورق عبر جميع الفروع وذلك تماشيًا مع جهوده لتعزيز تجربة الزبائن والحد من انبعاثات الكربون.
كما يلتزم بنك السلام لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG )) في تقديم خدماته ومنتجاته. ففي عام 2022 تم افتتاح مراكز الرواد للأعمال المصرفية لتقديم خدمات مخصصة تُساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «نحن فخورون بحصولنا على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام» التي تقف شاهدًا على العمل الجاد وتفاني الموظفين لتزويد الزبائن بمنتجات وخدمات متنوعة ومبتكرة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وإننا سُعداء بهذا التكريم وسنواصل العمل بجد لتلبية احتياجات زبائننا وتخطي توقعاتهم المتنامية.
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