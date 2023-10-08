بنك السلام يحصد جائزة ((أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصد‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬2023‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬لكونه‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتُسلط‭ ‬الجائزة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬الدؤوب‭ ‬بتحقيق‭ ‬رضا‭ ‬الزبائن‭ ‬وتبنيه‭ ‬‮«‬عقلية‭ ‬رقمية‮»‬‭ ‬مبتكرة‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مستدامة‭.‬

وتقوم‭ ‬جوائز‭ ‬التميز‭ ‬المصرفي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بتكريم‭ ‬إنجازات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬سريعة‭ ‬النمو‭ ‬إقليميًا،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬التميز‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬الذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬مجموعة‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تفاعل‭ ‬الزبائن‭ ‬وتحسين‭ ‬تجربتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬أنواع‭ ‬متعددة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬والبطاقات‭ ‬المصرفية،‭ ‬ما‭ ‬منحهم‭ ‬قاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬ومتفردة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬والخدمات‭. ‬ويُعد‭ ‬حساب‭ ‬وكالة‭ ‬خيارًا‭ ‬سائدًا‭ ‬بين‭ ‬فئة‭ ‬الزبائن‭ ‬المستثمرين،‭ ‬بينما‭ ‬يمنح‭ ‬برنامج‭ ‬جوائز‭ ‬‮«‬دانات‭ ‬للتوفير‮»‬‭ ‬للزبائن‭ ‬الذين‭ ‬يدخرون‭ ‬أموالهم‭ ‬فرصاً‭ ‬قيمة‭ ‬للفوز،‭ ‬ويقدم‭ ‬أكبر‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬000‭.‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

ويلتزم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بمنهجية‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬ويعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬للزبائن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنشطته‭ ‬وتعاملاته‭. ‬ويتميز‭ ‬التطبيق‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬بمزايا‭ ‬تمكن‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬دوليًا،‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الراتب‭ ‬مقدمًا‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬صرفه‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬التطبيق‭ ‬الرقمي‭ ‬خاصية‭ ‬إرسال‭ ‬الهدايا‭ ‬الرقمية،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المبتكرة‭. ‬وقد‭ ‬لقيت‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬للاستثمار‮»‬‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬إقبالاً‭ ‬واسعًا‭ ‬كونها‭ ‬تزود‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬بفرص‭ ‬تداول‭ ‬واستثمار‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قد‭ ‬اتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءته‭ ‬الرقمية،‭ ‬حيث‭ ‬افتتح‭ ‬عدة‭ ‬فروع‭ ‬لا‭ ‬ورقية‭ ‬إلكترونية‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين،‭ ‬وحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الأتمتة‭ ‬وتقليل‭ ‬استخدام‭ ‬الورق‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬الفروع‭ ‬وذلك‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬جهوده‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الزبائن‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭.‬

كما‭ ‬يلتزم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬ ESG ‭)) ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدماته‭ ‬ومنتجاته‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬مراكز‭ ‬الرواد‭ ‬للأعمال‭ ‬المصرفية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مخصصة‭ ‬تُساعد‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للعام‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬وتفاني‭ ‬الموظفين‭ ‬لتزويد‭ ‬الزبائن‭ ‬بمنتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬متنوعة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وإننا‭ ‬سُعداء‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬وسنواصل‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬وتخطي‭ ‬توقعاتهم‭ ‬المتنامية‭.‬