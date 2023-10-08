((أسري)) تعلن إطلاق منصة تخطيط الموارد المؤسساتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي إطلاقها لمنصة أسري لتخطيط الموارد المؤسساتية وذلك في
حفل تدشين رسمي أقيم بمقر الشركة بالحد؛ حيث أشاد العضو المنتدب بالشركة مازن مطر بالجهود الحثيثة لكل أعضاء الفريق والتي أسهمت بشكل فعال في نجاح المشروع.
وتم من خلال هذا المشروع الذي جرى العمل عليه بدءًا من شهر مارس من عام 2021 تثبيت أنظمة الحوسبة السحابية الجديدة للمشاريع الصناعية من شركة (إنفور) للبرمجيات المتعددة
على مستوى الشركة لتحقيق التكامل الرقمي بين جميع الدوائر والأقسام بما سيهم في رفع الإنتاجية وتعزيز جودة العمل وبالتالي ضمان تطبيق أفضل الممارسات على الصعيد الصناعي.
وقد جاءت هذه الخطوة كجزء من مساعي الشركة المستمرة لتحسن كفاءة الأنظمة ورقمنة العمليات وتعزيز أمن البيانات من خلال ترحيل البنية التحتية إلى الحوسبة السحابية بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين مرونة العمل والذي سيؤدي بالنتيجة إلى رفع مستوى الكفاءة على الصعيدين التشغيلي والإنتاجي فضلاً عن تصحيح التكاليف وزيادة الإيرادات وتمكين اتخاذ القرارات الفعالة التي من شأنها ضمان التحسين المستمر في مستويات الأداء والعمل بصورة أكثر شفافية.
وقد علق العضو المنتدب بالشركة قائلا: «يعد تنفيذ هذا المشروع جزءاً من إستراتيجية الشركة الداعمة لتحقيق الاستدامة ومواصلة الارتقاء بمكانة الشركة إقليمياً وعالمياً من خلال إحراز التقدم الذي يواكب التطور الراهن في حقل تقنية المعلومات حول العالم». وأضاف: «يمثل هذا المشروع المهم نقطة تحول مفصلية في عمل شركة أسري لتحقيق مستقبل مستدام يعتمد على استقدام أحدث النظم الرقمية السحابية الآمنة التي من شأنها تسهيل سير العمليات وأتمتتها».
كما ذكرت سحر عطائي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق مشروع التحول الرقمي للشركة «تم من خلال تطبيق أنظمة الموارد المؤسساتية إجراء تعديلات رقمية شاملة على كل إجراءات الشركة وعملياتها والتي من المؤمل أن تسهم في تحسين مرونة العمل ورفع مستوى جودة خدمة العملاء الأمر الذي سيؤدي قطعاً إلى تعزيز مكانة أسري كصرح صناعي متخصص يلعب دوراً مهما في نمو الاقتصاد الوطني البحريني وهو مساهم رئيسي في نمو القطاع البحري الإقليمي بالمنطقة».
تعد أسري من الشركات السباقة في استقدام البنى التحتية للتكنولوجيا المتطورة والآمنة بالمملكة حيث انضمت إلى قائمة النخبة من الشركات العالمية التي تحولت نحو الأنظمة الرقمية وذلك بما يتماشى مع سياسة الحوسبة السحابية أولاً التي تبنتها حكومة مملكة البحرين والتي تعنى بتحفيز اعتماد التقنيات التكنولوجية المتقدمة والاستثمار في الأنظمة الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي بما يدعم تعزيز التحول التقني الشامل في شتى ميادين العمل.
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