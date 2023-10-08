تمكين يدعم مشاركة المؤسسات التقنية البحرينيّة في معرض جيتكس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ضمن أولويات صندوق العمل (تمكين) المتمثلة في تحفيز نمو منظومة ريادة الأعمال والابتكار في البحرين وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومنها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، يرعى «تمكين» مشاركة المؤسسات البحرينيّة الصغيرة والناشئة والمتوسطة المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في معرض جيتكس جلوبال للعام التاسع على التوالي، والذي يمثل واحدا من أكبر المعارض في مجال التكنولوجيا والمؤسسات الناشئة والمقرر إقامته في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربيّة المتحدة.
حيث سيقوم «تمكين» برعاية جناح مملكة البحرين في جيتكس جلوبال 2023 بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين منهم مجلس التنمية الاقتصاديّة وشركة صادرات البحرين وبنك «إلى». كما سيدعم تمكين مشاركة 30 مؤسسة صغيرة وناشئة ومتوسطة متخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في جناح مملكة البحرين في معرض جيتكس جلوبال 2023، إلى جانب دعم مشاركة المؤسسات البحرينيّة الناشئة في معرض إكسباند نورث ستار المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري في دبي هاربر بالتزامن مع جيتكس جلوبال، والذي يشكّل إحدى أضخم الفعاليات العالميّة للمؤسسات الناشئة وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وبهذه المناسبة قالت مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): «على مدار الثمانية أعوام الماضية، نجح تمكين في دعم مشاركة 265 مؤسسة بحرينيّة في فعاليات معرض جيتكس جلوبال، ونحن سعداء باستمرارية هذه المشاركة.
حيث إن الحضور البارز والمشاركة الفاعلة لمؤسساتنا المحليّة في هذا المعرض يؤكّدان على مكانة البحرين المرموقة كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا والابتكار، كما يتيحان لهذه المؤسسات فرصًا استثنائية للتفاعل مع أبرز الشركات العالمية في القطاع وتبادل المعرفة والخبرات مع كبريات الشركات العالمية، والاطلاع على أحدث التطوّرات التقنيّة، فضلًا عن عقد الشراكات الإقليمية والدولية وعرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة للجمهور من كل أنحاء العالم».
وأضافت: «يعتبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، نظراً لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى6.8 % في عام 2022.
وبدورنا أطلقنا مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج لدعم المؤسسات التقنيّة وروّاد الأعمال وتعزيز التحول الرقمي، وذلك تماشياً مع أهداف إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي التي تتبناها المملكة إلى دفع عجلة الابتكار وإتاحة مزيد من فرص العمل النوعيّة وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد العالمي». وخلال السنوات الماضية، نجح روّاد الأعمال البحرينيين المشاركين في النسخ السابقة من معرض جيتكس في تحقيق العديد من الإنجازات، ولاسيما في المسابقات التي تقام على هامش المعرض. إذ تمكّن فريق ( PLAYBOOK ) من الفوز بالمركز الأول في مسابقة تحدي سوبرنوفا ( Supernova Challenge ) كأفضل شركة ناشئة في المنطقة عن فئة المرأة، وهي عبارة عن منصة رقمية تهدف إلى إيصال المزيد من النساء إلى الأدوار القياديّة من خلال توفير أكاديمية رقميّة متنوعة بقيادة نساء مؤثرات وملهمات. ويؤكّد هذا الفوز على مدى تفوق نماذج الأعمال المبتكرة والفريدة في مملكة البحرين. كذلك ضمن فعاليات النسخ السابقة من المعرض، أبرمت عدد من المؤسسات البحرينية المشاركة اتفاقيات وشراكات مثمرة من شأنها أن تسهم في نموها محلياً وتوسعها إقليمياً، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى تمكين لتحقيقها من خلال دعم مشاركة هذه المؤسسات، وشاهداً على أهمية إبراز المؤسسات البحرينية في المحافل الدولية.
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