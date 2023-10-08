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تمكين يدعم مشاركة المؤسسات التقنية البحرينيّة في معرض جيتكس

10/8/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬نمو‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومنها‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬يرعى‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬مشاركة‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينيّة‭ ‬الصغيرة‭ ‬والناشئة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬للعام‭ ‬التاسع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬التجاري‭ ‬العالمي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربيّة‭ ‬المتحدة‭.‬

حيث‭ ‬سيقوم‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الإستراتيجيين‭ ‬منهم‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬وشركة‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭. ‬كما‭ ‬سيدعم‭ ‬تمكين‭ ‬مشاركة‭ ‬30‭ ‬مؤسسة‭ ‬صغيرة‭ ‬وناشئة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال‭ ‬2023،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينيّة‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬إكسباند‭ ‬نورث‭ ‬ستار‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬هاربر‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال،‭ ‬والذي‭ ‬يشكّل‭ ‬إحدى‭ ‬أضخم‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالميّة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬وتستضيفه‭ ‬غرفة‭ ‬دبي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭): ‬‮«‬على‭ ‬مدار‭ ‬الثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬نجح‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاركة‭ ‬265‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرينيّة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬جلوبال،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬باستمرارية‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭.
‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الحضور‭ ‬البارز‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬لمؤسساتنا‭ ‬المحليّة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يؤكّدان‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬المرموقة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬والابتكار،‭ ‬كما‭ ‬يتيحان‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬فرصًا‭ ‬استثنائية‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬مع‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطوّرات‭ ‬التقنيّة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وعرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬للجمهور‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬يعتبر‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬ركائز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬نظراً‭ ‬لمساهمته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى6‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.
‬وبدورنا‭ ‬أطلقنا‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التقنيّة‭ ‬وروّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬إستراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬وإتاحة‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعيّة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬نجح‭ ‬روّاد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬جيتكس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭. ‬إذ‭ ‬تمكّن‭ ‬فريق‭ (‬ PLAYBOOK ‭) ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬تحدي‭ ‬سوبرنوفا‭ (‬ Supernova ‭ ‬ Challenge ‭) ‬كأفضل‭ ‬شركة‭ ‬ناشئة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬المرأة،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيصال‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬القياديّة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أكاديمية‭ ‬رقميّة‭ ‬متنوعة‭ ‬بقيادة‭ ‬نساء‭ ‬مؤثرات‭ ‬وملهمات‭. ‬ويؤكّد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تفوق‭ ‬نماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬المبتكرة‭ ‬والفريدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كذلك‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المعرض،‭ ‬أبرمت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬وشراكات‭ ‬مثمرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نموها‭ ‬محلياً‭ ‬وتوسعها‭ ‬إقليمياً،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬تمكين‭ ‬لتحقيقها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وشاهداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إبراز‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬

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