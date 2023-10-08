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شهادة حلال لـ219 منشأة

10/8/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف برنامج تحول القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- عن أرقام إحدى مبادرات التحول الصحي مركز ((حلال))، التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث حصلت 219 منشأة على شهادة ((حلال))، و62 جهة مانحة للشهادة، و13 مبادرة لترسيخ مكانة المملكة في اقتصاديات الحلال.
ويعنى ((المركز السعودي للحلال)) بالتأكد من خلو المنتجات -غذائية كانت أم دوائية أم مستحضرات تجميلية- من أي مكون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ويتمحور دوره حول منح وإصدار شهادات ((حلال)) في جميع المنتجات المذكورة للمنشآت والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون في إجراء الأبحاث المختصة لتطوير الرقابة على المنتجات، وتفعيل مختلف البرامج التدريبية المختصة بهذا المجال.
وجاء ذلك الدور المناط به المركز في سبيل ضمان سلامة ومشروعية مختلف المنتجات التي تقع في متناول الأفراد داخل المملكة، هذا ويحمل المركز تطلعات طموحة تحقق رؤية سعودية ملهمة في تحقيق الريادة العالمية، من خلال مرجعيته الموثوقة والمعتمدة في عالم الأغذية والمنتجات الحلال على مستوى العالم بالمستقبل القادم، وتحقيقًا لهدف تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، أحد أهداف برنامج تحول القطاع الصحي.

MENAFN08102023000089011017ID1107209282

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