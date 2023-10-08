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7 مواقع للأحوال المتنقلة

10/8/2023 11:25:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 7 مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ((نأتي إليك)) التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة ((موجودين)) الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها في مناطق مكة المكرمة، والقصيم، وعسير، وحائل.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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