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أردوغان يدشن أول كنيسة في تركيا بعد 100 عام على تأسيس الجمهورية

10/8/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أسطنبول كنيسة للسريان الأرثوذكس، هي الأولى التي شيدت في الجمهورية العلمانية ذات الغالبية المسلمة والتي تأسست في العام 1923، مرحبا بالتعايش بين المجتمعات.
وقال الرئيس التركي، أمام حشد من الشخصيات الدينية والرسمية، «نحن سعداء بالتعايش بين كل مجتمعات بلدنا»، في خضم العنف المستعر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأشار الرئيس التركي إلى «مشكلات كثيرة يشهدها العالم حاليا»، وشدد على أن تركيا «بلد تعيش فيه مجتمعات عدة بسلام منذ قرون».
وشدد أردوغان على أن كنائس عدة في تركيا تم ترميمها على مدى القرن الماضي.
وعشية حفل التدشين، قال رئيس وقف السريان الأرثوذكس في اسطنبول سعيد سوسين لوكالة «فرانس برس»: «هذه هي الكنيسة الأولى التي يتم بناؤها منذ تأسيس الجمهورية التركية والتي ستفتح أبوابها. نحن سعداء للغاية».
وتقع كنيسة القديس أفرام للسريان الأرثوذكس المبنية بتمويل من أبناء الطائفة البالغ عددهم 17 ألفا، على الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور، في منطقة يشيل كوي حيث تقيم غالبية المسيحيين السريان في تركيا. ويستقر آخرون في الجنوب الشرقي غير البعيد عن الحدود السورية.
وصمم بناء الكنيسة الأبيض الواقع في حي تغطيه الأشجار، لاستيعاب 750 من أبناء الرعية.
وكان الرئيس التركي أمر بلدية إسطنبول بتخصيص أرض لبناء الكنيسة، ووضع حجر الأساس خلال حفل أقيم في أغسطس 2019.
وكان من المقرر افتتاح كنيسة القديس أفرام في فبراير الماضي، لكن تم تأجيله بسبب الزلزال القوي الذي دمر أجزاء من جنوب البلاد وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 ألف شخص، كما دمر أنطاكية التي ترتبط بتاريخ المسيحية.

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