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أذربيجان تحذر من اندلاع صراع جديد مع أرمينيا

10/8/2023 11:24:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وبّخ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن قرار فرنسا إرسال مساعدات عسكرية إلى أرمينيا قد يؤدي إلى اندلاع صراع جديد في جنوب القوقاز بعد عملية عسكرية أذربيجانية خاطفة الشهر الماضي.
وانسحب علييف الأسبوع الماضي من اجتماع، توسط فيه الاتحاد الأوروبي، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وقالت فيه بروكسل إنها تقف إلى جانب أرمينيا.
لكن علييف انتقد نهج الاتحاد الأوروبي، لاسيما موقف فرنسا، عندما اتصل به شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، هاتفيا بحسب بيان أذربيجاني صدر في وقت متأخر أمس الاول.
ونقل مكتب الرئاسة الأذربيجانية عن علييف القول «بسبب الموقف الفرنسي المعروف لم تشارك أذربيجان في اجتماع غرناطة».
وتابع البيان «شدد رئيس الدولة على أن تقديم فرنسا أسلحة إلى أرمينيا نهج لا يخدم السلام بل يهدف إلى إثارة صراع جديد، وإذا حدث أي صراع جديد في المنطقة فإن فرنسا ستكون مسؤولة عن التسبب فيه».
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد قالت في 3 أكتوبر خلال زيارة إلى يريفان إن باريس وافقت على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا لتزويدها بمعدات عسكرية للمساعدة في ضمان دفاعاتها.
ورفضت كولونا توضيح نوع المساعدة العسكرية المتوقعة لأرمينيا بموجب عقود التوريد المستقبلية. ووبخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أذربيجان قائلا إنه يبدو أن لدى باكو مشكلة مع القانون الدولي.
واستعاد علييف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية الشهر الماضي خلال عملية عسكرية استمرت 24 ساعة وتسببت في نزوح معظم الأرمن في الإقليم وعددهم 120 ألف نسمة إلى أرمينيا.
وقال علييف إنه تصرف وفقا للقانون الدولي، مضيفا أن ثماني قرى في أذربيجان «لاتزال تحت الاحتلال الأرمني»، مشددا على أهمية تحرير هذه القرى.

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