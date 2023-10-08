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المطلوب رقم 1 لإسرائيل من هو قائد كتائب القسام؟

10/8/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن محمد الضيف (أبوخالد) القائد العام لـ «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس» الفلسطينية بصوت واضح جهوري ومباشر وصورة مظللة، انطلاق عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل، ووضعها لعدة ساعات تحت النار، في موقف لم تختبره منذ العبور المصري عام 1973.
يحـــــــب أن يلقبــــه الفلسطينيون بـ «وزير الدفاع»، أما في إسرائيل فيعدونه «رأس الأفعى» باعتباره المطلوب رقم واحد لتل أبيب، بحسب تقرير أوردته صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.
من هو الضيف؟
لا أحد يعرفه سوى عائلته، ومجموعة قليلة من «حماس»، والأغلب انهم جميعا في مرحلة ما لا يعرفون أين يكون الرجل الذي تطارده إسرائيل منذ عقود.
ورأس الضيف مطلوب لإسرائيل منذ منتصف التسعينيات وحاولت قتله أكثر من مرة، وأصابته في مرتين.
ويوجد للضيف 3 صور، واحدة قديمة للغاية، والثانية وهو ملثم، والثالثة صورة لظله، وحتى إسرائيل التي تتباهى بأن لديها أقوى استخبارات في العالم لا تملك صورة حديثة له.
وفي يناير 2011، توفيت والدته، فحضر كل قيادات «حماس» الجنازة، إلا هو، الوحيد الذي لم يعرف آنذاك هل حضر أم لا! وقالوا آنذاك إنه حضر ولم يعرفه أحد، وقالوا إنه لم يحضر أبدا لدواع أمنية، وقالوا أيضا إنه تخفى بزي مسن وودع والدته ثم مضى.
ولا يستخدم القائد العام لـ «القسام» التكنولوجيا، ويوصف بأنه ذكي وسريع البديهة، وليس محبا للظهور، ونادرا ما اضطر لبث رسائل صوتية، معلنا بداية معركة جديدة مع إسرائيل كما حدث في عملية «طوفان الأقصى».
ومنذ نحو 3 عقود، لم يظهر الضيف في أماكن عامة، وربما يفسر هذا الحس الأمني العالي للضيف كيف لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليه عدة مرات.
واسمه الحقيقي: محمد دياب إبراهيم المصري، وشهرته الضيف، وولد عام 1965 لأسرة فلسطينية لاجئة من بلدة القبيبة، واستقرت في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.
وانضم الضيف لحركة «حماس» في نهاية عام 1987 وقد حصل على درجة البكالوريوس في العلوم.
اعتقلته إسرائيل عام 1989، وقضى 16 شهرا في سجون الاحتلال موقوفا دون محاكمة، بتهمة العمل في الجهاز العسكري لـ «حماس»، وبعد خروجه من السجن بدأ مع آخرين في تأسيس «كتائب القسام». وخلال التسعينيات أشرف وشارك في عمليات لا تحصى ضد إسرائيل.
وفي عام 2002 تسلم قيادة «القسام» بعد اغتيال قائدها العام صلاح شحادة، وتعرض لأول محاولة اغتيال في 2001، لكنه نجا. وبعد سنة واحدة جرت محاولة ثانية عندما أطلقت مروحية «أباتشي» صاروخين نحو مركبته، وأصابه أحدهما بجروح، وعالجه في مكان غير معروف قائد «حماس» الراحل عبدالعزيز الرنتيسي الذي اغتيل سنة 2004، وكان طبيبا.
وفي عام 2003 حاولت طائرة إسرائيلية اغتيال الضيف وبعض قادة «حماس» في منزل بمدينة غزة، لكن الصاروخ أصاب الطابق الخطأ. وبعد 3 سنوات في 2006، أصاب صاروخ شديد الانفجار منزلا كان الضيف يجتمع فيه مع قادة «القسام»، ومرة أخرى نجا، لكن إسرائيل قالت إنه أصيب بجروح بالغة، ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن الضيف أصبح مقعدا على كرسي، وفقد إحدى عينيه، لكن لم تعط «حماس» أي إشارة إلى أن ذلك صحيح أو لا.
وخرج الضيف في تسجيلات في السنوات الماضية مرتين فقط، وكان مثل الشبح مع صورة معتمة ونصفه ظاهر فقط، ثم بعد ذلك بسنوات خرج ملثما وهو يقف على قدميه.

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