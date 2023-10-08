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أوكرانيا تتوقع هجوما قياسيا بـ المسيرات في الشتاء وروسيا تصد هجمات في عدة محاور

10/8/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال يوري إهنات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية امس إن القوات الجوية الأوكرانية تتوقع عددا قياسيا من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة على الأراضي الأوكرانية هذا الشتاء بينما تستعد كييف لشتاء ثان من القصف على نطاق واسع لمنشآت الطاقة لديها.
وأضاف إهنات أن بيانات شهر سبتمبر أظهرت أن استخدام روسيا لطائرات مسيرة من طراز (شاهد) التي صممتها إيران سيتجاوز رقم العام الماضي.
وقال في مقابلة مع التلفزيون الوطني «هذا الخريف والشتاء... يسجل بالفعل رقما قياسيا من حيث عدد طائرات شاهد المسيرة. أكثر من 500 (جرى استخدامها) في سبتمبر».
وقارن هذا الرقم بحملة الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا في الشتاء الماضي، وقال إنه جرى استخدام نحو 1000 طائرة مسيرة من طراز شاهد في ستة أشهر.
في الاثناء، أفادت البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية امس بأن الخسائر البشرية للجيش الأوكراني بلغت نحو 655 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم.
وأضافت انه تم صد 9 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك و3 هجمات على محور كراسني ليمان وهجومين في محور دونيتسك، إضافة إلى تحييد مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين، وضرب مركز للتحكم بالطائرات بدون طيار، وتدمير مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطاريات AN/TPQ-50 أميركي الصنع.
كما تم تدمير مركز للتحكم في الطائرات بدون طيار، وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع
إلى ذلك، أصيب 11 شخصا بينهم طفلة عمرها تسعة أشهر في قصف روسي على أحياء سكنية في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات المحلية.
وقال الحاكم المحلي أولكسندر بروكودين «شهدت خيرسون ليلة رهيبة أخرى» إذ «قصفت (القوات الروسية) المدينة ومحيطها بشكل متواصل». وأضاف «أصيب 11 من السكان، نقلت امرأة بالغة من العمر 27 عاما وابنتها البالغة تسعة أشهر إلى المستشفى».
ونشر الحاكم على الانترنت مقطع فيديو يظهر فيه مبنى سكني نوافذه وجدرانه مدمرة في عدة طوابق.

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