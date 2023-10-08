Monday, 09 October 2023 09:05 GMT

مقتل سائحين إسرائيليين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية

10/8/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خديجة حمودة - ووكالات
أفادت وسائل إعلام مصرية أمس، بأن شرطيا أطلق النار بشكل عشوائي على فوج إسرائيلي في مدينة الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل سائحين إسرائيليين، فيما لقي أحد المصريين مصرعه وأصيب آخر جراء الحادث قبل أن يتم القبض على فرد الشرطة مطلق النار. وفي وقت لاحق كشفت وسائل الإعلام هوية الضحية المصرية، وتبين أن القتيل يدعى سيد كامل الخوالقة، وكان يعمل مرشدا سياحيا في المنطقة. وأوضحت نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، أن كامل قتل أثناء عمله، حيث كان يرافق الفوج السياحي الإسرائيلي خلال زيارته لعمود الصواري في منطقة المنشية بالإسكندرية.
وكشفت السفارة الإسرائيلية في مصر، عبر بيان، عن أنه تم التعاون السلطات المصرية من أجل إعادة مواطنيها في أقرب وقت ممكن.
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر أمني قوله، إن فرد الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على الفوج السياحي الإسرائيلي في مزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية. وأضاف المصدر الأمني، أنه «تم على الفور القبض على فرد الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج».
بدوره، قال اللواء د.خالد يحيى مساعد وزير الداخلية الأسبق - بحسب «اليوم السابع»-: «لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميم هذا الحادث، بعدما كشفت التفاصيل والملابسات أنه فردي وعارض واستثنائي، فلا يقبل التعميم ولا التضخيم.
وتابع: حادث الإسكندرية العارض من الممكن أن يقع في أي مكان في العالم، فالحوادث الطارئة والفردية تقع يوميا في كل عواصم وحواضر العالم، وتوثقها وسائل الإعلام والصحافة، ولا يضخمها أحد، ولا يلتفت إليها، ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تضخيم هذا الحادث كونه عارضا.
واستطرد مساعد وزير الداخلية: وجود مصري ضمن المتوفين يدل دلالة قوية على أنه لا تربص ولا قصد، وإنما أمر طارئ واستثنائي قد يقع هنا وهناك في أي بقعة من العالم.
وأردف: سرعة الإجراءات التي اتخذتها مصر بنقل الضحايا للمستشفى وسرعة ضبط الجاني يؤكدان على حسمها في التعامل مع الحادث رغم كونه استثنائيا وطارئا، ويجعل من الصعوبة بمكان أن يزايد عليها أحدا.

MENAFN08102023000130011022ID1107209272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث