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بايدن يأمر بـ دعم إضافي لإسرائيل إثر هجمات حماس

10/8/2023 11:24:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ «دعم إضافي» لإسرائيل إثر هجمات حركة حماس الفلسطينية، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن «الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإرهابي غير المسبوق لحماس».
وجاء هذا الإعلان بعدما أكد مسؤول كبير في إدارة بايدن أن مناقشات رفيعة المستوى تجري بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بشأن المساعدات العسكرية.
وقال البيت الأبيض إن مسؤولي الأمن القومي أطلعوا الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على الوضع في إسرائيل وسيواصلان تلقي تحديثات.
وأضاف البيان أن مسؤولي البيت الأبيض سيبقون أيضا على اتصال مع الإسرائيليين و«نظرائهم في أنحاء المنطقة».
وألقى بايدن خطابا تعهد فيه بتقديم الدعم لإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط، بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس وأسفر عن مقتل المئات في الجانب الإسرائيلي.
وأبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها الى إسرائيل، مؤكدا ان «مزيدا منها سيصل في الأيام المقبلة».
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن بايدن ونتنياهو «ناقشا أيضا الجهود القائمة لضمان ألا يعتقد أعداء إسرائيل انهم يستطيعون او أن عليهم استغلال الوضع الراهن».
في سياق متصل، قال مسؤولان أميركيان لـ «رويترز» إن الولايات المتحدة سترسل عدة سفن وطائرات حربية قرب إسرائيل للردع وإظهار الدعم.

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