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أفغانستان تسابق الزمن للعثور على ناجين من الزلازل

10/8/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لقي أكثر من ألفي شخص مصرعهم وأصيب نحو 10 آلاف آخرين نتيجة زلازل أعقبته هزات ارتدادية في غرب أفغانستان، فيما يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سويت بالأرض.
ودمر أكثر من 1300 منزل عندما ضرب زلزال أمس الأول بقوة 6.3 درجات أعقبته ثماني هزات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها على بعد 30 كيلومترا شمال غرب العاصمة الإقليمية هرات، وفقا لمسؤولين.
وفي منطقة زيندا جان الريفية، تحولت عشرات المنازل إلى دمار، حيث حفرت فرق الإنقاذ خنادق على أمل انتشال ناجين.
وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث ملا جنان صائق إن «شعبنا شهد زلزالا غير مسبوق»، مقدرا عدد القتلى بـ2053 شخصا، ومشيرا إلى أن عدد الجرحى وصل إلى 9240 في 13 قرية.
وأضاف للصحافيين في كابول «نبذل قصارى جهدنا من أجل علاج الجرحى»، موضحا أن «عمليات البحث في المنطقة المتضررة مستمرة»، محذرا من أن أرقام القتلى من المرجح أن ترتفع أكثر.
وقال مسؤول في هيئة الصحة في هرات عرف نفسه باسم الطبيب دانيش إن أكثر من 200 جثة وصلت لمستشفيات مختلفة. وأضاف أن أغلبهم من النساء والأطفال. وذكر أن الجثث «نقلت إلى عدة مواقع.. قواعد عسكرية ومستشفيات».
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجهيز أسرة خارج المستشفى الرئيسي في هرات لاستقبال هذا العدد الكبير من الضحايا.
وقال سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، في رسالة إلى وسائل الإعلام إن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء ومياه الشرب والأدوية والملابس والخيام لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة.
وأظهرت صور أخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر مآذن تعود إلى العصور الوسطى في هرات مع ظهور بعض التشققات فيها.

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