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جهود دولية مكثفة للتهدئة ودفع التسوية العادلة للقضية الفلسطينية

10/8/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خديجة حمودة - ووكالات
بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني جهود وقف التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وشددا على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنا للدماء ومنعا للمزيد من تدهور الأوضاع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي أن الجانبان توافقا خلال اتصال هاتفي على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله الثاني أكد خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس السيسي: «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد الخطير في غزة ومحيطها، ودفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني».
ونوه البيان إلى ان الجانبين أكدا «أهمية العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي ستكون لها تداعيات خطيرة على كل جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها».
وأشار إلى أن «هناك تواصلا للأردن مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة».
وفي اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد ملك الأردن «ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة»، مؤكدا «أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني».
وفي السياق، توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى موسكو أمس لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بخصوص الوضع في غزة مع التصعيد الإسرائيلي على غزة إثر هجوم حماس.
وعبرت روسيا عن قلقها البالغ بعد التصعيد الأخير في غزة ودعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف العنف وحملت الغرب مسؤولية عرقلة جهود اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط. وقالت موسكو إن إجراء مفاوضات جدية ضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: «نعتبر التصعيد الكبير الحالي مظهرا آخر من المظاهر الخطيرة للغاية لحلقة مفرغة من العنف الناتج عن التقاعس المستمر في الامتثال للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها وعرقلة الغرب لعمل اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين المعنية بالشرق الأوسط التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة عازمة على تكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف القتال بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا أن «حل الدولتين» هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الإقليمي. وأضاف أردوغان في تصريح صحافي من إسطنبول أمس، أن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي هو محور معظم الصراعات والقضايا في الشرق الأوسط، مشددا على أنه بات من الضروري الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وحث الرئيس التركي إسرائيل وحماس على «دعم السلام» والامتناع عن إلحاق الضرر بالمدنيين، وقال «لا خير في مهاجمة المدنيين. نحن مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن لتقليص التوترات (...) ندعو الجميع إلى دعم السلام».
وقال مصدر في الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان أجرى اتصالين هاتفيين امس مع نظيريه الإسباني والأردني لبحث الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس).
وكان فيدان قد ناقش أمس الأول القتال الدائر مع نظرائه الأميركي والقطري والسعودي والإيــراني والفلسطيني والمصري، وقالت أنقرة إنها مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع قبل أن يتفاقم ويتسع نطاقه.

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