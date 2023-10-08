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قطاع غزة جيب فلسطيني فقير دمرته الحروب والحصار

10/8/2023 11:24:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعاني قطاع غزة الذي يشهد منذ أمس الأول حربا جديدة بدأت بهجوم واسع النطاق شنته حركة حماس انطلاقا منه على إسرائيل، من الفقر والاكتظاظ السكاني، بالإضافة الى حصار جوي وبري وبحري خانق تفرضه عليه اسرائيل منذ سنوات.
يقع قطاع غزة جنوب غرب إسرائيل، تحده مصر جنوبا والبحر المتوسط غربا.
ويعد الشريط الساحلي الضيق الذي تبلغ مساحته 362 كلم مربعا من أكثر مناطق العالم اكتظاظا، إذ يعيش فيه نحو مليوني فلسطيني.
وبموجب اتفاقية أوسلو التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، أصبح قطاع غزة بنسبة 67% منه تحت سيادة السلطة، بينما أقامت اسرائيل مستوطنات يهودية في المساحة المتبقية. في 12 سبتمبر 2005، قامت إسرائيل بانسحاب أحادي لجنودها ومستوطنيها من قطاع غزة.
في يونيو 2006، فرضت اسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع عقب أسر جندي اسرائيلي أفرج عنه في عام 2011. وفي 2007 شددت إسرائيل الحصار إثر سيطرة حركة حماس على غزة وطرد عناصر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر مواجهات دامية.
ولا تملك هذه المنطقة الساحلية أي صناعات تقريبا وتعاني من نقص مزمن في المياه والكهرباء والوقود.
وتطال البطالة حوالى نصف سكان القطاع، وثلاثة أرباع الشباب فيه. ويعتمد أكثر من ثلثي السكان على المساعدات الإنسانية. وتعيش النسبة ذاتها منهم تحت عتبة الفقر.
في 27 ديسمبر 2008، أطلقت اسرائيل عملية عسكرية جوية واسعة، ثم برية، تحت اسم «الرصاص المصبوب»، أسفرت عن مقتل 1440 فلسطينيا معظمهم من المدنيين و13 إسرائيليا.
في 14 نوفمبر 2012، بدأ تصعيد عسكري عندما اغتالت اسرائيل قائد العمليات العسكرية في الجناح المسلح لحركة حماس أحمد الجعبري. ونفذت إسرائيل عملية أطلقت عليها اسم «عمود السحاب» استمرت ثمانية أيام، وأدت الى مقتل 174 فلسطينيا وستة إسرائيليين قبل تطبيق هدنة رعتها مصر.
في 8 يوليو 2014، شنت إسرائيل عملية «الجرف الصامد» على غزة بهدف وضع حد لإطلاق الصواريخ وتدمير الأنفاق. وأسفرت العملية عن مقتل 2251 شخصا في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون و74 في الجانب الاسرائيلي، جميعهم تقريبا جنود.
وفي مايو 2021، ردت إسرائيل على رشقات من الصواريخ أطلقتها حماس بحملة عسكرية استمرت 11 يوما تخللتها ضربات جوية وقصف مدفعي، ما أوقع 248 قتيلا في غزة، بينهم 66 طفلا، و13 قتيلا من الجانب الإسرائيلي بينهم جندي واحد.
وبعد سنتين في مايو 2023، أسفرت خمسة أيام من القتال بين إسرائيل والجناح المسلح في حركة الجهاد الإسلامي عن 33 قتيلا في قطاع غزة بينهم ستة أطفال وقتيلين في إسرائيل، أحدهما عامل فلسطيني. وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل ستة من قياديي الجهاد الإسلامي. توقفت الاشتباكات بهدنة تم التوصل إليها بوساطة مصرية.

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