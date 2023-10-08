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الفصائل الفلسطينية تأسر مزيدا من الإسرائيليين وتنقلهم إلى غزة وارتفاع حصيلة ضحايا هجمات طيران الاحتلال

10/8/2023 11:24:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عواصم - وكالات: كشف مصدر في حركة حماس عن وساطة متقدمة تقودها دولة قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أميركي، إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن "حماس" مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.
وتابع المصدر ذاته أن قياديا في حماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة في إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة.
وذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم توثيق أكثر من 300 إسرائيلي مفقود منذ بدء جولة القتال الحالية بين حركة حماس وإسرائيل.
ودفع ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعيين الجنرال احتياط غال هيرش مسؤولا عن قضية الأسرى والمفقودين.
في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية عن أسر مجموعة جديدة من الإسرائيليين واقتيادهم إلى قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة في بيان صوتي وزع على الصحافيين، إن مقاتلي القسام "تمكنوا من اقتياد مجموعة من أسرى العدو والعبور بهم إلى قطاع غزة".
وتابع أن عناصر القسام "تمكنوا من الوصول إلى جنوب عسقلان، وخاضوا اشتباكات ضارية أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والإصابات".
في المقابل، اعتقلت قوات الكوماندوز البحري بالجيش الإسرائيلي نائب قائد اللواء الجنوبي في القوة البحرية التابعة لحماس محمد أبو غالي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن أجهزة الأمن تقوم باستجواب أبو غالي، دون مزيد من التفاصيل.
من جهة أخرى، اعتبرت حماس أن إعلان الولايات المتحدة تقديم مساعدة عسكرية إضافية الى إسرائيل يمثل "مشاركة فعلية في العدوان" على الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن "اعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على شعبنا هو مشاركة فعلية في العدوان على شعبنا، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام".
وأكد أن "هذه التحركات لا تُخيف شعبنا ولا مقاومته التي ستواصل دفاعها عن شعبنا ومقدساتنا في معركة طوفان الأقصى".
من جهته، أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أن حركته لديها 30 أسيرا إسرائيليا، مؤكدا أنهم "لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بتحرير أسرانا".
وقال النخالة في كلمة متلفزة، إن الأسرى من الجنود والمستوطنين الذين نحتجزهم ونقبض عليهم في غزة من قبل الفصائل عددهم بالعشرات وأكثر، ولدى الجهاد الإسلامي 30 أسيرا منهم حتى اللحظة.
وأضاف أن "عملية طوفان الأقصى كشفت ضعف العدو، وبات واضحا أنه كسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته رأس الشر في العالم الولايات المتحدة".
وتابع النخالة أن إسرائيل تعتقد واهمة أنه "بهدم البيوت وتدميرها وقصف البنايات والمدنيين في قطاع غزة وبغطاء أميركي يمكنها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة مقاتليه"، مؤكدا أن هذه الهجمات لن تزيدنا إلا قوة وإصرارا على الاستمرار بالقتال.
ونوه الى أن الجانب الإسرائيلي يحاول استرداد معنوياته "بتدمير بيوت غزة وبناياتها وقتل المدنيين، ولكن الأيام القادمة ستكسر هذا الوهم وهذا الجنون".
في هذه الاثناء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 413 شخصا بفعل الهجمات الإسرائيلية على القطاع لليوم الثاني على التوالي.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الثاني وصل إلى 413 قتيلا منهم 78 طفلا و41 سيدة.
وأوضح البيان أن عدد الإصابات بلغ أكثر من2300 حالة بينهم 213 طفلا و140 سيدة، لافتا إلى أن من بين المصابين حالات خطيرة وحرجة.
وحذر البيان من أن تصاعد الهجمات واشتدادها سيزيد المشهد الصحي تعقيدا، لاسيما أنه يعاني أصلا من عجز كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود جراء الحصار .
وكثف الطيران الإسرائيلي وتيرة الغارات على مناطق متعددة طالت منازل وأراضي ومؤسسات حكومية وحواجز شرطية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات منفصلة عن سلسلة غارات إسرائيلية على منازل من دون سابق إنذار، ما أدى إلى قتلى وجرحى.
وأضافت أن الدفاع المدني عمل على مدار الساعة على انتشال الضحايا والناجين من تحت الأنقاض.
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئيل هغاري للإذاعة العامة إن سلاح الجو دمر نحو 800 هدف لحركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن الجنود أسروا العشرات خلال القتال في المناطق المحاذية للقطاع.
إلى ذلك، قتل 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات متفرقة في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة في بيان أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري، وقد نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.
وأضاف البيان أن شابا رابعا قتل متأثرا بجروح أصيب بها في الصدر برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في الخليل، فيما قتل شاب خامس جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر في مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.
جاء ذلك بعد ما قتل الشاب أحمد عواودة (19 عاما) الناشط في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة من الجيش الإسرائيلي غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

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