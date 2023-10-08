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أفراح العثمان وبوقريش

10/8/2023 11:23:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل صلاح ناصر العثمان وإخوانه بزفاف ابنه ناصــر على كـريمـة حــمـد إبراهيم بوقريش، حضور جمع من الشخـــصيات والأهل والأصدقاء الذيـــن قدموا المباركة والتهاني بـــالمــــناسبة السعيدة.
ألف مبروك.


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