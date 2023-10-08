أفراح العثمان وبوقريش

أفراح العثمان وبوقريش
التاريخ
10/8/2023 11:23:53 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل صلاح ناصر العثمان وإخوانه بزفاف ابنه ناصــر على كـريمـة حــمـد إبراهيم بوقريش، حضور جمع من الشخـــصيات والأهل والأصدقاء الذيـــن قدموا المباركة والتهاني بـــالمــــناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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