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إبصار.. نور الحياة

10/8/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من الأعمال الإنسانية التي تفخر بها الكويت مشاريع وبرامج علاج المرضى في المجتمعات الفقيرة، وتأتي حملات«إبصار» لعلاج مرضى العيون التي تتبناها «النجاة الخيرية الكويتية» ضمن أكثر المشاريع الخيرية إفادة للإنسانية، ومرجع اكتسابها هذه الوجاهة، دورها الخدمي البارز الذي تؤديه، وأثرها الأخلاقي الذي تسهم في تعزيزه، خاصة في المناطق التي وفرت الأيام لأهلها نصيبا من الآلام.
والمتأمل في جملة أهداف المشروع وغاياته المثلى، يضاف إليهما بعده الإنساني الرشيد، يتجلى له ومن الوهلة الأولى القاعدة التي انطلق منها، تلك القاعدة التي تجيب دعوة المضطر، وتمسح دمعة المحزون البائس،، لقد استوعبت الحملة في نسخ متعددة مرضاها رحمة وحنانا، حين استجابت لخفقات قلوبهم الوجلة، ومثلت جراحات العيون التي تجريها طاقة النور التي أخذت بأيديهم تهديهم سبيل الحياة.
إن قناعتنا تزداد يوما بعد يوم، ونحن نشاهد مبهورين ـ كغيرنا ـ أمثال هذه الوجهات الخيرية تؤتي ثمارها الطيبة، بما تغرسه من أمل في نفوس فقراء العالم، الذين قذفتهم الأقدار على ساحل الحياة لا حول لهم ولا قوة، اللهم إلا أيادي المحسنين من أهل الخير ترعاهم في تحنن.
لقد استطاعت قوافل «إبصار» بحرفية أن تجلو عن عيون هؤلاء غشاوة قاتمة امتدت ظلاما دامسا، فجاءت عمليات العيون لتعيد إلى نفوسهم الأمل، وتفتح في قلوبهم منابع جديدة لحياة أفضل، فها هي «النجاة» وبمعاونة المحسنين من أهل الكويت الذين حفوا المشروع برعايتهم الكريمة في مراحله السابقة، تدشن نسختها السابعة من إبصار، تصطحب معها عددا وفيرا من أدبيات، هي الأجدر على تكريس رسالتها السامية، وترسيخ كيانها القيمي المنبعث من روافد إسلامية أصيلة تحمل الخير للجميع، مع ما تتوخاه من تثبيت قواعد العمل الخيري الكويتي على أرضية صلبة، جعلت من الكويت مركزا للعمل الإنساني يحسب حسابه.
لقد استطاع «إبصار» وهو الشغوف بالتميز، أن يكتب في كل محطة يحط فيها، شهادة ميلاد جديدة لبادرة أمل جديدة، ويفتح فتحا مبينا لـ«النجاة» وكيانها العريق، ولعل في قراءة الاحصائيات الأولية، ومؤشرات العمل على الأرض في الدول التي شملها كاليمن ومصر والنيجر وتشاد وبنغلاديش والصومال، ما يستدعي الإشادة ويبشر بالخير، ناهيكم عن السمعة الطيبة التي تلاحق المشروع وكوادره أينما حلوا، من الجماهير التي باركت هذا الجهد فالتفت حوله ممتنة.
ولعل هذه المكتسبات الكبيرة، هي الدافع الفعلي لأن يتجه المشروع لتبني مفاهيم «الاستدامة»، يسترشدها دليلا ومرشدا، فكانت الدعوة صريحة لتوطين أنشطته وصبغها بصبغة الديمومة، عبر إقامة مراكز صحية لطب وجراحة العيون، مجهزة على أعلى مستوى من المعدات الطبية الحديثة، مع توفير كوادر مدربة على مختلف جراحات العيون وخاصة المستعصية منها، وعدم حصرها في عمليات المياه البيضاء فقط وتسكينها في البلدان الفقيرة حول العالم، فباستطاعة تلك البؤر العلاجية، أن تباشر مهامها بانتظام، ويتدفق خيرها ليعم الحضر والبوادي، فكانت المبادرة بافتتاح مراكز دائمة في تونس والنيجر واليمن كبادرة، تتوالى بعدها في عدد من الدول الأكثر احتياجا.
لقد بعث مشروع «إبصار» ليكون تظاهرة حب ووفاء، ترسله الكويت لتؤكد أن خيرا في الإنسان لا يزال، وأن سعادة في الحياة تستحق أن نحيا لأجلها.

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