إضاءات طبية في صحة العيون ((36))

هناك سؤال يتردد بصفة مستمرة على ألسنة الناس بخصوص أمراض العيون، حيث إنهم دائما يتساءلون عن الفرق بين حساسية العين، وجفافها، ونستطيع أن نجيب عن هذا السؤال بالقول: إن حساسية العين أمر مختلف تماما عن جفاف العين.أما عن كيفية معرفة التفرقة بينهما، فالتفرقة بينهما تكون من خلال عدة أشياء سنسردها في السطور التالية:جفاف العين يكون بعدم قدرة العين على إفراز الدموع بشكل طبيعي، مما يمنع الدموع من القيام بمهامها الحيوية، ويؤثر ذلك سلبا على العين، فالدموع تقوم بشكل طبيعي بحماية العين، وترطيبها ولمعانها، والتخلص من الغبار والأوساخ التي يمكن أن تؤذي العين، وتعلق على سطحها.أما حساسية العين فتعرف بأنها رد فعل الجهاز المناعي في الجسم عند تعرضه لمؤثر خارجي عن طريق إفراز مادة الهستامين، وتتشابه أعراض الحالتين، ويتمثل الاختلاف في الأعراض بينهما في أن أعراض جفاف العين تتمثل في الاحمرار، والحرقة، وعدم وضوح الرؤية، وكذلك التحسس عند التعرض للضوء، والشعور بوجود شيء داخل العين.أما أعراض حساسية العين فتتمثل في حرقة العين، والحكة، وانتفاخ العين واحمرارها.أما أسباب حساسية العين فتختلف عن أسباب جفاف العين، فأسباب جفاف العين تتمثل في تغيرات هرمونية، أمراض نقص المناعة الذاتية، وكذلك التهابات جفن العين، أما أسباب جفاف العين فهي تحدث نتيجة لتعرضها لمؤثرات خارجية، حيث يتفاعل المؤثر مع جهاز المناعة للإنسان تحديدا الخلايا البدينة، مما يحفزها على إفراز مادة تسمى الهستامين وهي المادة التي تسبب انتفاخ العين واحمرارها.ويبقى أن نعرف أن الحالتين تستدعيان مراجعة طبيب العيون لإعطاء العلاج المناسب والدقيق، ويجب في هذه الحالة اتباع تعليمات الطبيب المعالج لأن ذلك سيساعد في سرعة الشفاء بإذن الله.

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