إضاءات طبية في صحة العيون ((36))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
هناك سؤال يتردد بصفة مستمرة على ألسنة الناس بخصوص أمراض العيون، حيث إنهم دائما يتساءلون عن الفرق بين حساسية العين، وجفافها، ونستطيع أن نجيب عن هذا السؤال بالقول: إن حساسية العين أمر مختلف تماما عن جفاف العين.
أما عن كيفية معرفة التفرقة بينهما، فالتفرقة بينهما تكون من خلال عدة أشياء سنسردها في السطور التالية:
جفاف العين يكون بعدم قدرة العين على إفراز الدموع بشكل طبيعي، مما يمنع الدموع من القيام بمهامها الحيوية، ويؤثر ذلك سلبا على العين، فالدموع تقوم بشكل طبيعي بحماية العين، وترطيبها ولمعانها، والتخلص من الغبار والأوساخ التي يمكن أن تؤذي العين، وتعلق على سطحها.
أما حساسية العين فتعرف بأنها رد فعل الجهاز المناعي في الجسم عند تعرضه لمؤثر خارجي عن طريق إفراز مادة الهستامين، وتتشابه أعراض الحالتين، ويتمثل الاختلاف في الأعراض بينهما في أن أعراض جفاف العين تتمثل في الاحمرار، والحرقة، وعدم وضوح الرؤية، وكذلك التحسس عند التعرض للضوء، والشعور بوجود شيء داخل العين.
أما أعراض حساسية العين فتتمثل في حرقة العين، والحكة، وانتفاخ العين واحمرارها.
أما أسباب حساسية العين فتختلف عن أسباب جفاف العين، فأسباب جفاف العين تتمثل في تغيرات هرمونية، أمراض نقص المناعة الذاتية، وكذلك التهابات جفن العين، أما أسباب جفاف العين فهي تحدث نتيجة لتعرضها لمؤثرات خارجية، حيث يتفاعل المؤثر مع جهاز المناعة للإنسان تحديدا الخلايا البدينة، مما يحفزها على إفراز مادة تسمى الهستامين وهي المادة التي تسبب انتفاخ العين واحمرارها.
ويبقى أن نعرف أن الحالتين تستدعيان مراجعة طبيب العيون لإعطاء العلاج المناسب والدقيق، ويجب في هذه الحالة اتباع تعليمات الطبيب المعالج لأن ذلك سيساعد في سرعة الشفاء بإذن الله.
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