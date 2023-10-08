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المونديال السعودي

10/8/2023 11:23:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قد يبدو حلما. ولكن الكثير من الأحلام أصبحت حقيقة في حياتنا. ونية الترشح لاستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لكأس العالم 2034 هي نية طيبة وخيرة وسوف تنتهي بنتائج طيبة بمشيئة الله ونرى فوز ترشيح المملكة على أرض الواقع بمشيئة الرحمن.
ونقول إن رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تمثل خطوة مهمة جدا تعكس توجه القيادة بالمملكة لتأكيد النهضة الشاملة على جميع الأصعدة. وأيضا من منطلق أن الرياضة هي وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وتؤكد أيضا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة لنشر رسائل السلام والمحبة بين العالم أجمع. كما تؤكد الدور الترفيهي للمملكة والذي اتخذته قبل سنوات عدة وأنجزت فيه الكثير من النجاحات المتميزة.
من ناحية أخرى نقول إن المملكة قد بدأت بالفعل خطوات مهمة على صعيد الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص عندما استقدمت خبراء اللعبة ومشاهيرها إلى أرض المملكة وحولت وجهة عشاق اللعبة إليها، الأمر الذي كانت له نتائج عديدة طيبة وعلى رأسها من الناحية الاقتصادية ودخول الكثير من الرساميل المهمة ونقل متعة كرة القدم من العالم إلى المملكة وإلى أرض ملاعبها. وهي نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، كما تجسد رؤية المملكة من خلال رغبتها بالاستضافة مكانتها العالمية المهمة من خلال نهضة وتطور على الأصعدة كافة وبدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومن ورائه جهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حفظهما الله وسدد خطاهما علي الخير.
وهنا نقول إن الآمال والتطلعات لجموع الشعوب العربية وبصفة خاصة الخليجية تنتظر تحقيق هذا الحدث بفارغ الصبر حيث ستشهد هذه المنطقة من العالم حدثا ضخما الأمر الذي سيلقي الضوء عليها بشكل أكبر. وأيضا ومن ناحية أخرى نقول إن رغبة المملكة في الترشح لتنظيم كأس العام 2034 تشكل خطوة مهمة وطبيعية في مسيرة المملكة كدولة لها اهتمام حقيقي بهذه الرياضة وتحرص على خوض تجربة غير مسبوقة في المنطقة وتؤكد رغبة المملكة في تحقيق مكسب وإنجاز مهم لها يضاف لرصيدها الذي يمتلئ بالإنجازات في أكثر من مجال.
نسأل الله التوفيق للمملكة وفوزها للترشح باستضافة كأس العالم 2034، لنفخر بوجود كأس عالمية ثانية في منطقة الخليج العربي الأمر الذي يضيف رصيدا مهما للمنطقة بمشيئة الله. والله الموفق.


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