MENAFN - Al-Anbaa) مع انتشار حشرة «بق» الفراش ووصولها إلى خارج القارة الأوروبية في المغرب والجزائر وتونس، بعد انتشارها في الجمهورية الفرنسية وصولا إلى اسبانيا وبريطانيا أصبح الموضوع يلقى استفسارات إعلامية وحاجة للسؤال، لذلك تواصلت مع الزميل والصديق د.فايز الذربان وهو طبيب «متخصص في الوبائيات والصحة العامة» من جامعة ليفربول البريطانية University of Liverpool.

ذكر الذربان التالي: «ان حشرة بق الفراش ليس لها علاقة بـ «القمل» أو حشرة «القرادة» فهي حشرة منفصلة ونوع مختلف يمكن مشاهدتها بالعين المجردة وحجمها يقارب «حبة العدس» ومشكلتها ان «الأنثى» يتم تلقيحها مرة واحدة «فقط» كل شهرين تقريبا وعند ذلك يأخذ التبويض المستمر المتواصل مجراه الى نهاية تلك الفترة، بدون الحاجة الى تلقيح متكرر آخر».إن علينا أن نعرف أن حشرة البق «الأنثى» تبيض في معدل يصل الى قرابة الأربعمائة بيضة، ومنها يصبح هناك INFESTATION (أي انتشار) في المنزل إذا لم يتم تدارك الأمر، طبعا هذه الحشرة ليس لها ارتباط مع نظافة «الفرد» الشخصية، أو في مستوى غناه أو فقره، أو من أي طبقة اجتماعية ينتمي؟كيف نعرف وجود هذه الحشرة؟ مثلا: في غرف الفنادق علينا أن نشاهد «أغطية السرير» وما هو أسفلها ونراقب وجود أي نقط سوداء فيها قد تكون دلالة على وجود تلك الحشرة وننصح بتغيير الغرف لأن من طبيعة هذه الحشرة أنها «ماصة للدماء»، فعندما تعض هذه الحشرة الإنسان، فهذه النقط السوداء عبارة عن إفرازات حشرية دموية.ومن طبيعتها هو تعلقها في الملابس وتواجدها على الأقمشة من شخص عنده إصابة في منزله، وهو قد ينتقل للبشر من خلال أقمشة مقاعد الجلوس في وسائل النقل العام، أو عن طريق غرف الفنادق التي ليس فيها اهتمام «حرفي» في النظافة والترتيب، وأيضا يتم انتقالها بين حقائب السفر داخل الطائرات.وهذه مشكلة لأن من طبيعتها كذلك أنها تستحمل الجوع وغياب غذائها الدموي لأكثر من ستة أشهر وهي تعيش في الحرارة العالية وأيضا في البرودة المنخفضة، لذلك هناك صعوبة في القضاء عليها، بدون عملية «الرش الكيميائي للمبيدات الحشرية» لأكثر من مرة من قبل «أشخاص حرفيين».إن أحد أسباب انتشارها أوروبيا جاء لأسباب علمية وواقعية، لأن دورة حياة هذه الحشرة وشكلها ونمطها تتجدد كل بضعة عقود في نوع مختلف، حيث انتشرت في السابق في فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ومن ثم اختفت فجأة أو «قلت» لمدة عقود.من أحد اهم العوامل لانتشارها أوروبيا هو وجود ظاهرة المهاجرين، حيث دخولهم المتواصل المستمر من كل بقاع الدنيا، حيث هناك من ليس لديه «ثقافة صحية»، وأيضا مع غياب نظام صحي حكومي ذي كفاءة وإهمال دور الصحة العامة الوقائي، وانتشار استخدامهم لوسائل النقل العامة وأيضا ظروف سكنهم البائسة والتكدس البشري، فما ترتب على كل ذلك «علميا» ومنطقيا هو هذه الأمور الوبائية كـ «محصلة» وكـ «نتيجة».وأشار د.فايز الذربان الى أنها لا تنشر أي أمراض، فهي ليست كـ «حشرة البعوض» التي تنقل الملاريا، فحشرة «بق الفراش» هي حشرة ماصة لدم البشر، من دون نقل أمراض من شخص لآخر.وأيضا ذكر نقطة مهمة: «ان هذه الحشرة قد تصيب أي موقع جغرافي، فلا داعي للامتناع عن السفر، ولكن في نفس الوقت من الواجب أخذ الحيطة والحذر، لأن الإصابة قد تحدث في مواقع انتشار الحشرة أو أي مكان آخر».