6 أكتوبر قدوة الانتصارات

«مصيرنا واحد وشعبنا واحد وهدفنا واحد»، ذلك هو عنوان عبور 6 أكتوبر على يد فرسان الكنانة وسواعد إخوة لها بالعروبة والإسلام، حيث رفعت رايات أكتوبر الباهرة الخفاقة رؤوس جميع أفراد هذه الأمة العربية الأبية، وردت اعتبارها بعد حروب عربية لم يتحقق فيها الانتصار لأسباب تآمرية كان هدفها تنكيس أعلام أمتنا العربية خلال أوج حماسها العروبي وتركيع شعاراتها.وفي هذه الحرب الخالدة كانت «شفرة النوبة» التي أربكت أبناء صهيون، ليتم الحسم والنصر باسم الإسلام والعروبة، ذلك الانتصار الذي يعلم الأجيال المتعاقبة الفارق بين نصرة الحق بالقوة والبحث عنه بغيرها، فقد اندحر الباطل أمام سواعد أبناء أمتنا العربية وفلذات أكبادها عندما صدم الصهاينة بعبور القناة وضرب الخنادق وتدمير الدشم والحصون على رؤوس من فيها من الأعداء الغاصبين تحت صليل أصوات زخات الرصاص وسيمفونية نارية بقذائف تهوي على الصهاينة من السماء وتصيبهم منطلقة من الأرض، مع رعب دب في قلوبهم من ترديد الشعار الخالد «الله أكبر» الذي كان يدوي ليس فقط في ميدان المعارك، بل على مآذن المساجد، وقباب الكنائس معلنا توحد الأمة بكل ألوانها على دحر الظالمين.هكذا جاءت الحرب تفعيلا لنداء الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي قال فيه «ما أخذ بالقوة لا ترده سوى القوة»، فكان نجومها من أتى بعده من رؤساء مصر الغالية والعروبة كافة محمد أنور السادات ونائبه محمد حسني مبارك، قائد سلاح الطيران الممهد للعبور في هذه الحرب، وكذلك روميل العرب للجبهة الذهبية الفريق سعدالدين الشاذلي والفريق محمد فوزي ومثله كثير ممن رسموا وخططوا ونفذوا الانتصار الكبير بعبور 6 أكتوبر، ثم ما تلا ذلك من تفاوض لتسليم المواقع لأهلها الكرام وهي بصمة لا تراجع عنها لمزيد من الانتصارات السياسية، والعسكرية. وتبقى مصر العروبة تاجا يحترم ذاته بكل أوقاته، يا أم الصابرين، دنيا ودين.

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