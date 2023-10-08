قانون المرور المقترح

(MENAFN
- Al-Anbaa) تطرقت إلى تغليظ العقوبات المرورية في نافذتي على الأمن عبر أكثر من مقال، انطلاقا من أن الحوادث لابد وأن تنتج عن مخالفة قواعد السير، وأن القانون الحالي مضى عليه نحو نصف قرن ولم يعد منطقيا، وطالبت باعتماد قانون جديد به عقوبات رادعة لخفض أعداد من يفقدون حياتهم ومن يصابون من جراء الحوادث ويكلف الدولة ملايين الدنانير سنويا على بند العلاج.
الأسبوع الماضي وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بدأت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية مناقشة قانون مقترح للمرور يضمن تغليظا للمخالفات وخصوصا الجسيمة.
اللافت أن القانون المقترح تميز بتوافق نيابي ـ حكومي وتراوحت العقوبات الواردة فيه بين الحبس وغرامات تصل الى 500 دينار للمخالفات الجسيمة كتجاوز الاشارة الضوئية والقيادة بحالة غير طبيعية او بإهمال ورعونة والاستهتار أو بدون رخصة سوق وتجاوز حدود السرعة وعمل سباقات واستخدام الهاتف باليد والسير على كتف الطريق أو عكس السير والقيادة بحالة غير طبيعية، ومعاقبة من يعرض الأطفال للخطر بالسماح لهم في الجلوس بالمقاعد الأمامية وقيادة مركبات تصدر عنها اصوات مزعجة او بفرامل غير صالحة وبدون تأمين وتظليل السيارات بالحبس شهرا وغرامات تتراوح بين 200 و100 دينار وغيرها من المخالفات.
مع تأييدي لهذه العقوبات والغرامات ولكن أعتقد أنه من الضروري التفرقة بين المخالف المتعمد ومن يخالف سهوا او تحت ظرف طارئ، مثلما الحال لمن يرتكب جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد وبين مشاجرة تسفر عن وفاة، فالعقوبة للأولى هي الاعدام وللثانية 7 سنوات سجنا.
التدرج في العقوبات أو تعليق المخالفة لمدة عام وفي حال العودة تسجل المخالفتان «القديمة والحديثة» آليا من الحلول الناجعة ومطبق في عدة بلدان وطريقة تحفز على الالتزام بقواعد السير.
التفرقة بين من يتجاوز حد السرعة بـ 20 كيلومترا وبين آخر تتجاوز سرعة مركبته 180، ومن يتفادى حفرة، وآخر يتعمد الاستهتار معرضا حياة الآخرين للخطر، وبين مخالف مضت فترة بسيطة على انتهاء صلاحية تأمين سيارته وآخر يسير بمركبة منتهية التأمين لأكثر من عام، هذا وذاك وجب ان نفرّق فيما بينهم سواء في العقوبات وكذلك في الغرامات.
وفي كل الأحوال وجب تطبيق صارم للنقاط وسحب رخص السوق لمدة 3 شهور حال وصول مجموع النقاط إلى 14 نقطة للمرة الأولى و6 شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى 12 للمرة الثانية و9 شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى 10 نقاط للمرة الثالثة. وسنة إذا وصل مجموع النقاط إلى 8 نقاط للمرة الرابعة.
أنا على يقين من أن الحكومة وحينما تتمسك بتعديل القانون فإنها لا تبغى من وراء ذلك تحصيل الأموال وإنما الحد من الحوادث وتطبيق القانون.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام: كل الشكر الى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم الكبيرة لضبط العشرات أسبوعيا من تجار السموم المخدرة وتطهير الكويت من هذه الآفة الخطيرة، وفقكم الله في خدمة الكويت، عساكم على القوة.
MENAFN08102023000130011022ID1107209260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.