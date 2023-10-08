قانون المرور المقترح

MENAFN - Al-Anbaa) تطرقت إلى تغليظ العقوبات المرورية في نافذتي على الأمن عبر أكثر من مقال، انطلاقا من أن الحوادث لابد وأن تنتج عن مخالفة قواعد السير، وأن القانون الحالي مضى عليه نحو نصف قرن ولم يعد منطقيا، وطالبت باعتماد قانون جديد به عقوبات رادعة لخفض أعداد من يفقدون حياتهم ومن يصابون من جراء الحوادث ويكلف الدولة ملايين الدنانير سنويا على بند العلاج.

الأسبوع الماضي وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بدأت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية مناقشة قانون مقترح للمرور يضمن تغليظا للمخالفات وخصوصا الجسيمة.اللافت أن القانون المقترح تميز بتوافق نيابي ـ حكومي وتراوحت العقوبات الواردة فيه بين الحبس وغرامات تصل الى 500 دينار للمخالفات الجسيمة كتجاوز الاشارة الضوئية والقيادة بحالة غير طبيعية او بإهمال ورعونة والاستهتار أو بدون رخصة سوق وتجاوز حدود السرعة وعمل سباقات واستخدام الهاتف باليد والسير على كتف الطريق أو عكس السير والقيادة بحالة غير طبيعية، ومعاقبة من يعرض الأطفال للخطر بالسماح لهم في الجلوس بالمقاعد الأمامية وقيادة مركبات تصدر عنها اصوات مزعجة او بفرامل غير صالحة وبدون تأمين وتظليل السيارات بالحبس شهرا وغرامات تتراوح بين 200 و100 دينار وغيرها من المخالفات.مع تأييدي لهذه العقوبات والغرامات ولكن أعتقد أنه من الضروري التفرقة بين المخالف المتعمد ومن يخالف سهوا او تحت ظرف طارئ، مثلما الحال لمن يرتكب جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد وبين مشاجرة تسفر عن وفاة، فالعقوبة للأولى هي الاعدام وللثانية 7 سنوات سجنا.التدرج في العقوبات أو تعليق المخالفة لمدة عام وفي حال العودة تسجل المخالفتان «القديمة والحديثة» آليا من الحلول الناجعة ومطبق في عدة بلدان وطريقة تحفز على الالتزام بقواعد السير.التفرقة بين من يتجاوز حد السرعة بـ 20 كيلومترا وبين آخر تتجاوز سرعة مركبته 180، ومن يتفادى حفرة، وآخر يتعمد الاستهتار معرضا حياة الآخرين للخطر، وبين مخالف مضت فترة بسيطة على انتهاء صلاحية تأمين سيارته وآخر يسير بمركبة منتهية التأمين لأكثر من عام، هذا وذاك وجب ان نفرّق فيما بينهم سواء في العقوبات وكذلك في الغرامات.وفي كل الأحوال وجب تطبيق صارم للنقاط وسحب رخص السوق لمدة 3 شهور حال وصول مجموع النقاط إلى 14 نقطة للمرة الأولى و6 شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى 12 للمرة الثانية و9 شهور إذا وصل مجموع النقاط إلى 10 نقاط للمرة الثالثة. وسنة إذا وصل مجموع النقاط إلى 8 نقاط للمرة الرابعة.أنا على يقين من أن الحكومة وحينما تتمسك بتعديل القانون فإنها لا تبغى من وراء ذلك تحصيل الأموال وإنما الحد من الحوادث وتطبيق القانون.حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.آخر الكلام: كل الشكر الى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على جهودهم الكبيرة لضبط العشرات أسبوعيا من تجار السموم المخدرة وتطهير الكويت من هذه الآفة الخطيرة، وفقكم الله في خدمة الكويت، عساكم على القوة.