Monday, 09 October 2023 09:03 GMT

الجغبير: الاستثمارات العربية تسهم بزيادة الإنتاج الصناعي بالمملكة

10/8/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الاستثمارات العربية النوعية بالصناعة المحلية أثرت بشكل إيجابي على أداء القطاع الصناعي وأسهمت بزيادة حجم إنتاج الصناعة.
وقال الجغبير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن القطاع الصناعي الأردني يمتلك العديد من المقومات والميزات، التي جعلت منه جاذبا حقيقيا للاستثمار، حيث استحوذ على أكثر من 80 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للمملكة خلال السنوات الماضية، خاصة بقطاعات الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية".
وأضاف "أن بيئة الاستثمار بالمملكة تتسم بالطبيعة الجاذبة والإمكانيات الملائمة لإقامة الاستثمارات، وهو ما يؤكده حجم الاستثمارات المتدفقة خلال الفترة الماضية، خاصة من قبل الدول العربية، حيث شكلت ما يقارب نصف حجم الاستثمارات الأجنبية بالأردن وشملت العديد من القطاعات".
ويمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، بينما يصل عدد السلع التي يتم إنتاجها بالمملكة 1500 سلعة، ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة.
ويزخر القطاع الصناعي بالكثير من الفرص تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار، والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.
ويعد القطاع الصناعي محط أنظار المستثمرين المحليين والعرب، كونه مدخلا على أسواق تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك بالعالم، بفعل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي وفرتها الدولة الأردنية، بهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.
وكانت الغرفة قد أعلنت بالفترة الأخيرة عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا، أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.
وبين الجغبير، أن الاستثمارات العربية أسهمت كذلك باستحداث عشرات الآلاف من فرص العمل، وتعظيمها للقيمة المضافة التي انعكست على منتجات القطاع، وأداء الصناعة المحلية ورفدها بالمزيد من الخبرات المعرفية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الصادرات الصناعية وتنوعها ودعم وصولها للعديد من الأسواق التصديرية الكبرى.
وأكد أن الاستثمارات العربية داخل المملكة استفادت من العديد من المزايا القائمة في البلاد، أبرزها حالة الاستقرار وموقع الأردن الاستراتيجي والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية بمقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب منظومة المناطق التنموية والصناعية والحوافز المتنوعة فيها.
وبين أن الاستثمارات العربية بالقطع الصناعي استفادت أيضا من الموارد والمواد المتاحة والتي تعتبر مصدرا رئيسا للعديد من الصناعات كالفوسفات والبوتاس، وتوفر القوى العاملة المؤهلة والمدربة وقوة القطاع المصرفي الأردني وتوفيره لجميع احتياجات التمويل.
وقال رئيس الغرفة" يملك القطاع الصناعي من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة".
وأضاف أن القطاع الصناعي لديه فرصا وآفاقا واسعة للنمو والتوسع ضمن الصناعات الغذائية، خاصة بعد التوجهات الإقليمية والعالمية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والصناعات الدوائية الكيماوية وصناعة الأسمدة، نظرا لوفرة المواد الأساسية التي تستخدم في تلك الصناعات كالبوتاس والفوسفات والعديد من المواد الأخرى، والاستثمار في منتجات البحر الميت.
وأشار للعديد من الفرص الواعدة داخل قطاعات صناعة الألبسة والمنتجات البلاستيكية وغيرها من الصناعات، فيما يعد الاستثمار في رمال السيليكا فرصة جاذبة بفعل جودته ونقائه وكمياته الوفيرة وجدوى استغلاله، حيث تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية.-(بترا)

MENAFN08102023000072011014ID1107209258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث