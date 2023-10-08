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مؤشر البورصة ينخفض 0.41 %

10/8/2023 11:23:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2461.38 نقطة، بانخفاض نسبته 0.41 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.7 مليون سهم، نفذت من خلال 3.001 عقد.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 87 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 16 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.84 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.35 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.21 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات 2.31 %، 0.60 %، 0.49 %، 0.13 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، العقارات، الصناعات الهندسية والانشائية، الطاقة والمنافع، الخدمات المالية المتنوعة، التأمين، الخدمات التجارية، الصناعات الكيماوية، البنوك، النقل 4.71 %، 1.64 %، 0.98 %، 0.86 %، 0.84 %، 0.78 %، 0.66 %، 0.32 %، 0.26 %، 0.22 %، 0.14 %، 0.11 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المتخصصة للتجارة والاستثمارات بنسبة 5.00 %، الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 4.76 %، الثقة للاستثمارات الاردنية بنسبة 4.65 %، المحفظة الوطنية للاوراق المالية بنسبة 4.35 %، والأردن ديكابولس للأملاك بنسبة 3.45 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.00 %، مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.71 %، الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.55 %، التجمعات لخدمات التغذية والاسكان بنسبة 4.26 %، والموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.00 %.

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