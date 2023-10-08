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تطوير السياسات البيئية للسيارات الكهربائية

10/8/2023 11:23:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزة العكاليك







يتزايد استيراد واستخدام السيارات الكهربائية في الأردن بسرعة، ففي العام 2022 استورد الأردن أكثر من 10000 مركبة كهربائية، وهو أكثر من ضعف عدد المركبات الكهربائية المستوردة في العام 2021. وتساعد الحكومة الأردنية على اعتماد المركبات الكهربائية؛ حيث خفضت الحكومة رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية. وتعمل الحكومة أيضا على تسهيل الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. وترجع الشعبية المتزايدة للسيارات الكهربائية في الأردن إلى عامل آخر وهو أسعار الوقود؛ حيث شهد الأردن ارتفاعا مطردا في الأعوام الأخيرة، وقد جعل هذا المركبات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين؛ حيث إن استخدام المركبات الكهربائية أرخص بكثير من المركبات التي تعمل بالبنزين.
وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية (EVs) غالبا ما توصف بأنها بديل أكثر صداقة للبيئة من المركبات التي تعمل بالبنزين. ومع ذلك، هناك قلق متزايد من أن المركبات الكهربائية قد تنقل التلوث من الهواء إلى التربة؛ حيث إن أحد المخاوف الرئيسية هو تأثير بطاريات السيارات الكهربائية على تلوث التربة، إذ تحتوي بطاريات السيارات الكهربائية على عدد من المعادن الثقيلة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. ويمكن لهذه المعادن أن تتسرب إلى التربة وتلوث المياه الجوفية، مما يضر بالحياة النباتية والحيوانية. ومن المخاوف الأخرى تأثير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على تلوث التربة، فغالبا ما تتطلب محطات شحن السيارات الكهربائية استخدام الخرسانة وغيرها من المواد التي يمكن أن تغلق التربة وتمنع اختراق الماء والهواء. هذا يمكن أن يؤدي إلى ضغط التربة وتآكلها، وإن كان هذا العامل ذا تأثير محدود.
إضافة إلى ما سبق، هناك عدد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تقييم الأثر البيئي للمركبات الكهربائية. وتشمل هذه ما يلي: تأثير المركبات الكهربائية على شبكة الكهرباء؛ فمن المتوقع أن تشكل المركبات الكهربائية ضغطا كبيرا على شبكة الكهرباء في الأعوام المقبلة، وذلك لأن المركبات الكهربائية تتطلب الكثير من الكهرباء لشحنها. ومن المهم التأكد من أن شبكة الكهرباء قادرة على دعم الاعتماد على نطاق واسع للمركبات الكهربائية دون زيادة الانبعاثات. علاوة على ذلك، من المرجح أن يكون للانتقال إلى المركبات الكهربائية تأثير كبير على المشهدين الاجتماعي والاقتصادي. فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فقدان الوظائف في صناعة الوقود الأحفوري كمحطات المحروقات والنقل، إلا أنه من المأمول زيادة الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة. ومن المهم أخذ هذه التأثيرات بعين الاعتبار عند وضع السياسات لدعم التحول إلى المركبات الكهربائية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فمن المتوقع أن يستمر استيراد واستخدام المركبات الكهربائية في الأردن في النمو في الأعوام المقبلة؛ حيث تعد المركبات الكهربائية جزءا أساسيا من التحول إلى نظام نقل أكثر استدامة في الأردن.
لذلك، يجب أن تكون هناك بنية تحتية لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والتي تشمل: مراكز التجميع؛ هذه المراكز هي التي يتم إحضار بطاريات المركبات الكهربائية لإعادة تدويرها. ويمكن العثور على مراكز التجميع عند وكلاء العلامات التجارية أو محلات التصليح أو أي مواقع أخرى مناسبة. علاوة على ذلك، تعد مرافق التفكيك منشأة مهمة لتفكيك بطاريات المركبات الكهربائية إلى مكوناتها الفردية، وهذه عملية معقدة تتطلب معدات وتدريبا متخصصا. إضافة إلى ذلك، تعد محطات المعالجة التعدينية المائية عبارة عن تقنية تستخدم العمليات التعدينية المائية لاستخراج المواد القيمة من بطاريات المركبات الكهربائية. وتتضمن العمليات التعدينية المائية إذابة البطاريات في الحمض ثم استخدام الاستخلاص بالمذيبات لفصل المواد القيمة. كذلك، تعد مصانع معالجة المعادن الحرارية من المصانع المطلوبة التي تستخدم عمليات معالجة المعادن الحرارية لاستخراج المواد القيمة من بطاريات المركبات الكهربائية. وتتضمن العمليات المعدنية الحرارية تسخين البطاريات إلى درجات حرارة عالية لإذابة المعادن.
وبالتالي، لكي يصبح الأردن دولة رائدة في التعامل مع مخاطر بطاريات المركبات الكهربائية، يحتاج الأردن إلى الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لإعادة التدوير وتطوير إطار قانوني وتنظيمي لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية. وبناء على ذلك، يمكن للحكومة تقديم حوافز مالية للشركات الخاصة للاستثمار في هذه البنية التحتية. ويحتاج الأردن إلى تطوير إطار تنظيمي لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية. ويجب أن يضمن هذا الإطار إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية بطريقة آمنة وسليمة بيئيا؛ حيث يجب أن يتطلب الإطار أيضا أن تكون الشركات المصنعة للبطاريات مسؤولة عن إعادة تدوير بطارياتها. إضافة إلى ما سبق، يمكن للأردن أيضا أن يتخذ الخطوات الآتية ليصبح دولة رائدة في التعامل مع مخاطر بطاريات المركبات الكهربائية: تعزيز البحث والتطوير؛ حيث يمكن للأردن دعم البحث والتطوير في تقنيات إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية الجديدة؛ وسيساعد ذلك على تحسين كفاءة وفعالية إعادة تدوير بطارية السيارة الكهربائية. كما يمكن للأردن أن يتعاون مع الدول الأخرى لتبادل أفضل الممارسات وتطوير مبادرات مشتركة للتعامل مع مخاطر بطاريات السيارات الكهربائية. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للأردن أن يصبح رائداً في التعامل مع مخاطر بطاريات السيارات الكهربائية والمساعدة على خلق مستقبل أكثر استدامة.
إضافة إلى ذلك، هناك عدد من الأمور التي يمكن القيام بها لتقليل التأثير البيئي لبطاريات السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن على تلوث التربة. وتشمل هذه الإجراءات؛ تحسين إعادة تدوير البطاريات: فشركات إعادة تدوير البطاريات يجب أن تعمل على تطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بشكل أكثر كفاءة. فعلى سبيل المثال، تستطيع بعض الشركات إعادة تدوير أكثر من 90 % من المواد الموجودة في بطارية السيارة الكهربائية. إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة لشحن المركبات الكهربائية؛ فيمكن لأصحاب المركبات الكهربائية تقليل الأثر البيئي لشحن مركباتهم الكهربائية عن طريق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إلى جانب الاقتراحات المذكورة أعلاه، يتوجب بناء محطات شحن للمركبات الكهربائية بطرق مستدامة؛ حيث يمكن لمطوري محطات شحن المركبات الكهربائية تقليل التأثير البيئي لمشاريعهم باستخدام مواد وممارسات مستدامة. فعلى سبيل المثال، يمكنهم استخدام الرصيف النفاذ للسماح للماء والهواء باختراق التربة.
وقد قام عدد من البلدان بالفعل بتنفيذ سياسات بيئية للتعامل مع إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية. فعلى سبيل المثال، لدى الصين مخطط EPR لبطاريات السيارات الكهربائية. يتطلب هذا المخطط أن يكون مصنعو البطاريات مسؤولين عن جمع بطارياتهم وإعادة تدويرها. وتضع الصين أيضا هدفا لإعادة تدوير البطاريات بنسبة 80 % بحلول العام 2028. كذلك، لدى اليابان مخطط EPR لبطاريات السيارات الكهربائية. يتطلب هذا المخطط أن يكون مصنعو البطاريات مسؤولين عن جمع بطارياتهم وإعادة تدويرها. لدى اليابان أيضا هدف إعادة تدوير البطاريات بنسبة 100 % بحلول العام 2030. وأيضا الاتحاد الأوروبي؛ إذ لديه لائحة خاصة بالبطاريات تتطلب من مصنعي البطاريات أن يكونوا مسؤولين عن جمع بطارياتهم وإعادة تدويرها. وتحدد اللائحة أيضا أهداف إعادة تدوير البطاريات بنسبة 50 % بحلول العام 2027 و80 % بحلول العام 2031.
في الختام، من المهم للأردن أن يكون لديه سياسات لضمان إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بشكل صحيح. ومن خلال تنفيذ سياسات بيئية فعالة، يمكننا تقليل التأثير البيئي لبطاريات السيارات الكهربائية والتأكد من أن التحول إلى النقل الكهربائي مستدام حقا. ولذلك، فإن الأردن لديه القدرة على أن يصبح دولة رائدة في التعامل مع مخاطر بطاريات السيارات الكهربائية. فمن خلال الاستثمار في البنية التحتية اللازمة وتطوير الإطار التنظيمي، يمكن للأردن إنشاء صناعة إعادة تدوير مستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية، وهذا سوف يساعد على حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة.

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