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المحكمة الاستثمارية مدخل للاستثمارات الأجنبية

10/8/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
الدكتور حيدر المجالي







يعد الاستثمار من المفاهيم الاقتصادية المعروفة حول العالم، ويسهم، ضمن عوامل أخرى، في تطور الدول وتقدمها، ويترك عادة أثرا كبيرا في اقتصاديات هذه الدول وظروفها ويسهم في معالجة القصور الاقتصادي والمالي فيها بشكل إيجابي.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية، ووفقا لرؤية جلالة الملك في تحديث سلك القضاء وجعله مواكبا لعملية النمو الاجتماعي والاقتصادي المتزايدة في المملكة، وكجزء من رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالته وتبنتها الحكومة، يأتي دورنا في البحث عن الأفكار الداعمة لهذا التوجه لدعم الاقتصاد الوطني والسعي لحل مشكلتي الفقر والبطالة، ولهذا فإنني أرى أن الاستثمار، وخاصة الأجنبي منه، هو الحل للمشاكل والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن.
ولتسهيل عملية الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية، يجب تهيئة البنية التحتية المناسبة واتخاذ خطوات ضرورية من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتسريع وتيرته لينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. ونعلم أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيلعب دورا حاسما في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الأردن، ولهذا فعند النظر في عوامل جذبه، نجدها متوفرة لدينا بشكل مثالي، مثل الأمان السياسي والأمان الاقتصادي والسياسة النقدية وسهولة الأعمال وسهولة التملك وسهولة تصدير العملة وتوفر الكفاءات والمناخ وأسواق التصدير وغيرها من المزايا الأخرى، إلا أننا يجب أن نحرص على توظيف هذه المزايا بالشكل اللائق لينجم عنها بيئة جاذبة للاستثمار وليست طاردة له. وكمتطلب مثالي لبيئة جاذبة للاستثمار، أجد أنه من الضروري وجود إطار قانوني قوي يحمي مصالح المستثمرين (سواء المحلي أو الأجنبي) ويضمن تسوية عادلة للنزاعات في وقت قصير ويبعث الطمانينة في أنفسهم.
في هذا المقال، سنركز تحليلنا على أحد عوامل جذب الاستثمار الأجنبي الذي يترك وجوده عادة انطباعا إيجابيا لدى أصحاب رأس المال ويساعدهم على اتخاذ القرار المناسب للمضي في استثماراتهم براحة وأمان، ألا وهو المحكمة الاستثمارية. وهذه المحكمة هي محكمة متخصصة في نظر النزاعات الاستثمارية والاقتصادية والمالية، وسنحاول فهم تأثيرها على الاقتصاد الوطني والبيئة القانونية في البلد، غير متناسين طبعا عوامل الجذب الأخرى للاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن النظام القانوني والقضائي الأردني يستوعب وجود هيكلية متطورة كهذه.
هذه الآلية القانونية الفعالة (المحكمة الاستثمارية) ستكون محور حديثنا اليوم؛ حيث ثبتت نجاعتها في دعم إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار، واستخدمت حقيقة وجودها العديد من الدول لتعزيز مساعيها لجلب استثمارات أجنبية تسهم في رفد اقتصاداتها الوطنية، مثل تجربة مملكة البحرين مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات (بي سي دي آر)، ودولة قطر من خلال محكمة الاستثمار والتجارة، ودولة سنغافورة من خلال المحكمة الاستثمارية، وماليزيا وغيرها من الدول التي سارعت في إنشاء محاكم استثمار متخصصة تخدم مصالحها القومية والاقتصادية إقليميا ودوليا.
سنلقي الضوء على الفوائد المتوخاة من تشكيل المحكمة الاستثمارية، ولماذا سيكون إنشاء محكمة استثمار مفيدا للأردن، وما تأثيرها في دعم الاقتصاد وعجلة النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية استنادا إلى تجارب الدول الأخرى، وما تأثيرها الفني على تطوير سلك القضاء بشكل عام.
ووفقا للخطة المقترحة، فإن المحكمة المختصة في نظر القضايا الاستثمارية والاقتصادية والمالية تنشأ بموجب قانون خاص، وتدار أنشطتها وفقا لنظام إجرائي يحدد اختصاصها وقيمة المطالبات المالية التي تنظرها وجنسية الأطراف الماثلين أمامها وطبيعة النزاع وغيرها من المتطلبات الإجرائية الضرورية لإنجاح الفكرة بأقل التكاليف على الموازنة العامة. وبلا شك ستسهم المحكمة الاستثمارية في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وستساعد على جذب استثمارات خارجية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المزايا التي تتمتع بها دولة مثل الأردن على صعيد السمعة الدولية والتصنيف الائتماني والسياسة النقدية وثبات وقوة العملة الوطنية. ومن هنا، فإنني أرى أن الأثر الإيجابي لوجود هذه المظلة القانونية المتطورة في النظام القضائي الأردني سيتمثل في الآتي:
1 - ضمان ثقة المستثمر وحمايته
إن وجود محكمة استثمار متخصصة في الأردن سيعزز مبدأ سيادة القانون وسيعزز ثقة المستثمرين المحلي والأجنبي في الدولة، من خلال ضمان تسوية عادلة ونزيهة للنزاعات المتعلقة بالاستثمار وفقا لأطر مهنية فائقة الجودة.
يبحث المستثمرون، عادة، عن تأكيدات بأن استثماراتهم الخارجية ستكون آمنة ومحمية من التصرفات التعسفية للحكومات والممارسات التمييزية وانتهاكات العقود وغيرها من الظروف السلبية، ولأن رأس المال جبان ويبحث عن الأمان، فإنني أرى أن وجود محكمة خاصة تعنى بشؤون الاستثمار حدث مهم يبعث الطمأنينة للمستثمر ويسهم في تعزيز الرؤية الملكية لتحديث القضاء ودعم الاقتصاد الوطني.
فمثلا، تعد غرفة البحرين لتسوية المنازعات (بي سي دي آر) نموذجا رائعا يحتذى به في دعم الجهود الحكومية المتخصصة لجذب الاستثمار الأجنبي للدولة. وقد تأسست الغرفة كمحكمة خاصة في العام 2009، وبنت سمعة في النزاهة والكفاءة والشفافية والمهنية؛ حيث تنظر في قضايا محددة وفقا لبرنامج إجرائي واضح يقوم على آلية مرحلة إدارة الدعوى بشكل يراعي السرعة والدقة والكفاءة. ويمكن أن يعزى نجاحها في المساعدة على جذب المستثمرين الأجانب الى البحرين الذين بلغت قيمة استثماراتهم في العام 2022 أكثر من ملياري دولار أميركي إلى الثقة التي يضعها المستثمرون في النزاهة والخبرة في محكمة الاستثمار المتخصصة في الغرفة. بينما، مثلا، استقطبت قطر حوالي 29 مليار دولار استثمارات أجنبية وسنغافورة 20 مليار دولار وماليزيا 28 مليار دولار في العام 2022، أسهمت المظلات القانونية في هذه الدول في تعزيز ثقة المستثمرين بتشريعاتها وأنظمتها ودفعتهم للاستثمار.
2 - تسوية النزاعات بشكل سريع وفعال
توفر محاكم الاستثمار آلية ميسرة لحل النزاعات الاستثمارية بشكل سريع وفعال؛ حيث إنه غالبا ما تعاني أنظمة المحاكم التقليدية من تعقيدات بيروقراطية تتعلق بالفترة الزمنية المطلوبة لحسم النزاع، ونقص في الخبرة الفنية في المسائل المتعلقة بالاستثمار، مما يثبط عزائم المستثمرين الذين يحتاجون إلى حل سريع للنزاعات لضمان استمرارية أعمالهم التجارية.
ووفقا لمبدأ السرعة في التقاضي، ستكون المحكمة الاستثمارية مؤهلة لحسم النزاع الاستثماري في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك لوجود مرحلة إدارة الدعوى التي يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بالدعوى من الأطراف وفقا لبرنامج زمني محدد وتقديمها لهيئة المحكمة بشكل واضح وسليم يساعد الهيئة على فهم الأحداث المرافقة للنزاع بشكل فعال، ناهيك عن تقليل التكاليف القضائية، وتوفير العدالة المتخصصة للمستثمرين.
وستوفر محكمة الاستثمار في الأردن (تحت أي مسمى آخر كانت) مثالا ممتازا لتسوية النزاعات بكفاءة وسرعة، بحيث تعمل المحكمة، كما أسلفنا، وفقا لقواعد إجرائية محددة بوضوح ومصممة خصيصا للنظر في المنازعات الاستثمارية والتجارية، مما يضمن تنظيما سريعا وفعالا للقضايا وإجراء واضحا لدفع عجلة التنمية ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المحلي. هذا النهج السريع في حل النزاعات يعد من الناحية العملية جاذبا للمستثمرين، وخاصة الأجانب منهم؛ حيث يقلل من عدم اليقين لديهم ويسهم في خفض النفقات القانونية، إذا كانت من ضمن النظام الإجرائي للمحكمة.
3 - الخبرة والتخصص في قانون الاستثمار
تقدم محاكم الاستثمار، التي سيعمل بها عادة قضاة متخصصون في قانون الاستثمار والعلاقات المالية والاقتصادية وقضايا التجارة الدولية، ميزة الخبرة في المسائل الاستثمارية المعقدة. وسيمتلك هؤلاء القضاة بعد التدريب والتأهيل فهما عميقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وقوانين حماية الاستثمار، والممارسات التجارية والمسائل الاقتصادية والمالية، وتتيح معرفتهم المتخصصة هذه اتخاذ قرارات مستنيرة وتضمن التوافق في تفسير وتطبيق القوانين المنظمة للاستثمار بشكل أوسع، وسيصبح عندها الأردن مركزا إقليميا مرموقا لحل النزاعات القانونية الاقتصادية والاستثمارية.
4 - الاعتراف الدولي وتنفيذ القرارات
إحدى المزايا المهمة لوجود محكمة استثمار متخصصة في الدولة هي سهولة الاعتراف الدولي بقراراتها وتنفيذها كونها محكمة خاصة تعنى بقضايا التجارة الدولية والاستثمار. يقدر المستثمرون الأجانب وجود هذه المظلة في الدول التي ينوون الاستثمار بها ليتمكنوا من حماية حقوقهم واللجوء إلى العدالة إذا دعت الحاجة، لكن إن لم يتوفر هذا الغطاء القانوني لهم فسيؤثر ذلك على قرارهم بالاستثمار أو على جودة استثماراتهم أو كميتها أو توقيتها، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ككل ويعرقل عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام.
ومن جهة أخرى، ستحظى قرارات محكمة الاستثمار بالاعتراف والتنفيذ من قبل الدول الأخرى (طبعا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وفقا لأحكام القانون)، نظرا لخبرتها المتخصصة والتزامها بالمعايير الدولية للعدالة والتي يعد الأردن أحد أكبر الداعمين لها. إضافة الى ذلك، سوف يعزز هذا الاعتراف سمعة الأردن كوجهة آمنة للمستثمرين وداعمة للاستثمار، ويسهم في الجهود الحكومية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال.
5 - تطوير النظام القانوني
إن إنشاء محكمة استثمار في الأردن سيسهم بلا شك في التطور العام للنظام القانوني في الدولة. وكما أسلفنا، فستتطلب المحكمة عند إنشائها وجود قضاة متخصصين ذوي خبرة في قانون الاستثمار والتجارة الدولية والشؤون الاقتصادية والمالية، مما يستلزم إقامة برامج تدريب متخصصة ومبادرات لتعزيز القدرات المهنية للقضاة والقانونيين. وهذا سيعزز المعرفة والمهارات لدى القضاة والمحامين وممارسي القانون في المسائل المتعلقة بالاستثمار.
وبمجرد أن تبدأ المحكمة الاستثمارية بالنظر في القضايا المرفوعة أمامها واتخاذ القرارات حيالها وفقا لآلية الكفاءة والسرعة والمهنية الفائقة، سيؤدي ذلك إلى تشكيل تجمع فقهي متطور خاص بقانون الاستثمار والتجارة الدولية والشؤون الاقتصادية والمالية، وسيقدم هذا الفقه توجيهات ونصائح في المسائل المتعلقة بالاستثمار، وبالتالي سيشكل هذا المشهد القانوني الجاذب للاستثمار الأجنبي بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والتطور الاقتصادي.
6 - النمو الاقتصادي والاستثمار المباشر الأجنبي
إن إنشاء محكمة استثمار في الأردن سيكون له تأثير إيجابي وفعال على الاقتصاد الوطني من خلال المساعدة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي التوسع في توفير فرص العمل للشباب والفئات الأخرى؛ حيث أشارت الدراسات الى أن المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في البلدان التي تمتلك نظاما قانونيا موثوقا وفعالا يحمي حقوقهم ويحل نزاعاتهم القانونية بشكل عادل من خلال توفير منصة متخصصة للنزاعات المتعلقة بالاستثمار والمال والتي أطلقنا عليها اسم المحكمة الاستثمارية. إن وجود هذه المظلة سيعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين بالأمان الاقتصادي. وتشير تجربة بعض الدول الأخرى، مثل البحرين وقطر وسنغافورة وماليزيا، إلى أن وجود محكمة استثمار متخصصة، إضافة الى عوامل جاذبة أخرى، يمكن أن يسهم في إغراء الاستثمار الأجنبي المباشر ويساعد بالتالي على نمو الاقتصاد الوطني. فمثلا نجاح المحكمة الاستثمارية في حل النزاعات الاستثمارية بكفاءة وبشكل عادل وسريع وكفؤ أسهم، بلا شك، في تعظيم سمعة سنغافورة كوجهة استثمارية مناسبة وآمنة. وقياسا على ذلك، فإنني أعتقد أن إنشاء محكمة استثمار في الأردن، ونظرا لما تتمتع به المملكة من عوامل جذب مثيرة، سيسهم في التطور العام لنظامه القانوني وسيسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.
في النهاية، فإن تحققت الظروف الملائمة لتشكيل المحكمة الاستثمارية في الأردن، سيتم العمل على وضع نظام خاص لها يحدد آلية عملها وطبيعة النزاعات التي تنتظرها وقيمتها وجنسية الأطراف المتنازعين أمامها والإطار الزمني لعملها ومراحل إدارتها وفق نظام قائم على أحدث التكنولوجيات المتوفرة لهذا القطاع، مثل تحميل الوثائق والترافع اون لاين وتنفيذ الأحكام وتحصيل الحقوق وغيرها من الخطوات التنفيذية التكنولوجية لتكون المحكمة المقترحة بنظامها المتطور ذراعا إضافيا داعما لتوجيهات جلالة الملك لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي.

*خبير اقتصاد واستثمار

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