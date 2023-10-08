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العربي الإسلامي يرعى احتفالية“التربية” بيوم المعلم

10/8/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تأكيدا على دور المعلم الأردني في نهضة التعليم وتعزيز دوره ورسالته في تنمية مهنة التعليم والتي تحمل أسمى الرسالات، قام البنك العربي الإسلامي الدولي برعاية حفل تكريم المعلمين والمعلمات بمناسبة "يوم المعلم" العالمي، الذي نظمته وزارة التربيه والتعليم تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وبحضور الدكتور سمير العيسى مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد.
من جهته، أكد إياد العسلي مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي، أن هذه الرعاية تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها البنك بدعم قطاع التعليم وبالتحديد معلمينا ومعلماتنا وذلك من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتنوعة والشاملة التي يقدمها البنك لقطاع المعلمين والمتوافقه مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء والتي تلبي الحاجة المالية الفعلية لهذه الشريحة المهمة والتي تشكل العمود الفقري لمجتمعنا، نظرا للدور المهم الذي يقوم به المعلم في نقل المعرفة وتنشئة جيل فاعل في المجتمع وداعم في عملية النمو الاقتصادي.
وقال:“إن هذه المبادرة جاءت من منطلق الاهتمام الذي يوليه البنك ليوم المعلم العالمي الذي يكتسب أهمية خاصة إيمانا منه بأن هذا اليوم لا يعتبر يوما لتكريم المعلمين فحسب وإنما هو تقدير للتعليم الذي يعتبر من أسمى المهن كونه مفتاح التنمية وتطور الأوطان، معربا العسلي عن اعتزازه بالشراكة التي تجمع البنك العربي الإسلامي الدولي بوزارة التربية والتعليم واستمرارية رعاية البنك السنوية لنشاطات الوزارة تقديرا لدور المعلمين الأردنيين باعتبارهم جوهر العملية التربوية وأساس الإصلاح والنهوض بالمجتمع”.

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