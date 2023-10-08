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الطباع يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عمان

10/8/2023 11:23:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع مع رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار في سلطنة عُمان الشيخ نايف بن حامد فاضل، فرص تعزيز العلاقات الاقتصادي والتجارية واقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.
وتمحور الاجتماع الذي يعقد في مقر الجمعية حول عدة محاور أساسية حيث يتم التعرف على فرص الاستثمار المشتركة في القطاعات المختلفة بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات الأعمال والتجارة، وتطوير استراتيجيات لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.
وأكد الطباع على أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وسلطنة عُمان، وتعزيز العمل المشترك نحو الاستثمار وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين حيث إن الأردن بلد منفتح ويتمتع بعلاقات مع العديد من الدول العربية، وحث على ضرورة تحفيز المشاريع المشتركة والاستثمارات الواعدة بين البلدين، وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين، مقدماً الدعوة إلى رجال الأعمال العُمانيين لزيارة الأردن والاطلاع على فرص الاستثمار والمشاريع التجارية بين البلدين، حيث رحب بأي شراكات قادمة.
من جانبه، أكد الشيخ فاضل على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورحب بأي استثمارات في سلطنة عُمان وبالأخص في محافظة ظفار حيث تتميز السلطنة بحوافز استثمارية عديدة ومنها الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات والإقامة الفضية لمدة 5 سنوات، وأيضا حرية التملك للمستثمر الأجنبي.

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