Monday, 09 October 2023 09:02 GMT

ارتفاع الصادرات إلى العراق 8 % مدعومة بالاتفاقيات الثنائية وجودة المنتجات

10/8/2023 11:23:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






مدعومة بالاتفاقيات الثنانية وجودة المنتجات الوطنية والامن والاستقرار محليا، ارتفعت الصادرات الوطنية الى العراق بنسبة 8 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب صناعيين.
آخر أرقام التجارة الخارجية الرسمية تظهر أن قيمة الصادرات الوطنية الى العراق خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي ارتفعت الى 314 مليون دينار مقابل 291 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووقع الأردن والعراق بداية العام الماضي عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بالإضافة الى مشاريع الربط الكهربائي والاستمرار في إعفاء قائمة منتجات أردنية من الرسوم الجمركية.
وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير إن زيادة الصادرات الى العراق تعود الى الجهود المبذولة على المستوى الرسمي والقطاع الخاص في كلا البلدين في سبيل تذليل العقبات وتحقيق التكامل الاقتصادي بما يحقق المصالحة المشتركة.
وبين الجغبير ان الصادرات الوطنية الى العراق تركزت في المنتجات الكيماوية (منتجات الصابون ومحضرات الغواسل ومحضرات الغسيل، والدهانات) التي شكلت ما يزيد على 28 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى العراق، تليها منتجات الصناعات الغذائية (محضرات غذائية متنوعة، ومركزات الاعلاف، ومحضرات أساسها البن) والتي بلغت نسبتها ما يقارب 21 % من إجمالي الصادرات الوطنية للعراق.
وأكد أن القطاع الخاص ينظر الى الجارة الشقيقة العراق كشريك حيوي ومهم في مختلف المجالات وصولا الى تعزيز التعاون على اساس تكاملي.
ولفت الى ان الغرفة قامت خلال الفترة الماضية وفي اطار السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين بتوقيع العديد من المبادرات والاتفاقيات شملت إنشاء مركز اقتصادي، ليكون مظلة لعدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الخاص في كلا البلدين، وتحديداً القطاع الصناعي، كما ستشهد المرحلة المقبلة من التعاون والشراكة إطلاق غرفة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق، إضافة إلى إقامة معرض دائم في كلا الجانبين للاستفادة واستثمار الفرص المتاح في سوق البلدين.
وأشار الجغبير إلى وجود معيقات ما تزال تحد وتقلص من فرصة دخول المنتجات الأردنية للسوق العراقي، أبرزها فيما يتعلق بالعقبات الإدارية والجمركية التي تحد من قدرة الصناعات الأردنية للدخول إلى السوق العراقية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي والتي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية.
وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، د. فادي الأطرش، ان الجارة الشقيقة العراق تعتبر عمقا استراتيجيا مهما للأردن ونسعى الى بناء علاقات تكاملية وفق مبدأ ( رابح رابح) وليس تنافسا وبما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار الأطرش الى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على المستوى الثنائي وعلى المستوى الثلاثي مع مصر من شأنها ان تدعم اقامة صناعة تكاملية بين الدول الثلاث وبما يحقق المنفعة المشتركة.
وأكد وجود فرص متعددة أمام الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات لتعزيز تواجدها داخل السوق العراقية كما ان هنالك فرصا واسعة امام المنتجات العراقية لدخول السوق الأردنية في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات بالإضافة الى القرب الجغرافي.
وبين ان السوق العراقية تعتبر سوقا مستقرة وواعدة امام الصناعة الوطنية مشيرا الى ان العديد من الشركات الاردنية تعمل بالعراق منذ عقود بخاصة الصناعات الدوائية.
وقال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الاردن م. ايهاب قادري إن ارتفاع الصادرات الوطنية الى العراق امر طبيعي، فهو سوق استراتيجية تشكل عمقاً مهما للصناعات والمنتجات الأردنية.
ولفت الى ان الغرفة تعمل بشكل مستمر من اجل اعادة صورة ومكانة المنتج الاردني في الاسواق المختلفة وعلى رأسها سوق العراق الاستراتيجي والتاريخي للصناعة الوطنية.
واوضح ان الغرفة عملت خلال الفترة الماضية بتطوير آليات التعاون مع الجانب العراقي، من خلال سلسلة من الجهود الهادفة بشكل رئيس الى زيادة ودفع عجلة العلاقات التجارية المتبادلة وازالة المعيقات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين بدعم وتسهيلات مقدمة من قبل سفارة المملكة في بغداد.
وبين ان الغرفة قامت بتنظيم أكبر معرض للصناعات الأردنية في بغداد قبل نحو عامين، تبعه تنظيم أكبر وفد من رجال الاعمال لزيارة العراق وعقد منتدى متخصص لبحث الفرص، ومن ثم التباحث مع القطاع الخاص وتوقيع عدة اتفاقيات لترجمة التعاون المشترك لاقامة مركز اعمال اردني عراقي مشترك تم اقامة مراكز تجارية متخصصة في كلا البلدين، وانشاء غرفة صناعية مشتركة لبحث وتعزيز اليات التعاون المشترك.
ويصدر الأردن للعراق وفق بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أكثر من 300 منتج وطني؛ منها منتجات الصابون والمنظفات والأسمدة، الأسلاك والموصلات الكهربائية، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، الصناعات الغذائية.





MENAFN08102023000072011014ID1107209251

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث