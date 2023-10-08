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ارتفاع البطالة طويلة الأمد إلى 65.5 %.. ما الحل؟

10/8/2023 11:23:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






البطالة طويلة الأمد تنطوي على أخطار اقتصادية كبيرة من نزف المهارات والقدرات وصولا إلى ندرة العمالة الماهرة، ومخاطر اجتماعية تتمثل بدفع كثير من المتعطلين إلى سلوكيات سلبية.
ارتفاع نسب البطالة طويلة الأمد يعود إلى تواضع معدلات النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات الاجنبية ما قلص حجم فرص العمل المستحدثة، إضافة إلى عدم تعافي سوق العمل بعد من تأثيرات جائحة كورونا التي تسببت بخسارة الكثيرين لعملهم.
ويقصد بالبطالة طويلة الأمد مكوث الفرد العاطل عن العمل لمدة 12 شهراً أو أكثر بدون عمل.
وللحد من ارتفاع معدلات البطالة طويلة الأمد طالب خبراء بضرورة إطلاق برنامج وطني للتشغيل، والعمل على إيجاد مقاربة جديدة وخلاقة للتعامل مع ملف البطالة بشكل عام، إضافة إلى إعادة النظر في النظام الضريبي وتخفيض تكاليف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية.
وكان المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" كشف في تقرير حول التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني إلى أن نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد في الأردن تزايدت خلال السنوات الماضية حيث وصلت إلى ما نسبته 65.5 % من إجمالي المتعطلين عن العمل، إذ أن الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، حيث بلغت نسبة الإناث (72.3 %) من إجمالي المتعطلات، مقابل (62.7 %) للذكور.
وبحسب التقرير فإن 195.489 ألف نسمة من المتعطلين عن العمل في الأردن لم يسبق لهم العمل نهائيا، (45.2 %) منهم من الإناث، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المتعطلين يملكون المهارات والخبرات إلا أنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.
وأشار التقرير إلى أن البطالة طويلة الأمد تؤدي إلى إضعاف المهارات والخبرات لدى المتعطلين، وتزيد من الأعباء الإضافية على كاهل الدولة.
ويشار إلى أن تحليل أجرته "الغد" سابقا كشف عن قفزة بلغت نسبتها 130 % في أعداد المتعطلين عن العمل المسجلين في الأردن خلال العقد الأخير، حيث وصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الأردن نهاية العام الماضي إلى 415 ألف مقارنة مع 182 ألف عاطل عن العمل خلال عام 2013.
المختص في قضايا سوق العمل حمادة أبو نجمة قال إن تزايد نسبة من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد في الأردن يعود بشكل مباشر إلى معضلة الاقتصاد الوطني الكبرى المتمثلة في ضعف معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى تواضع حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلى الاقتصاد الوطني في السنوات الماضية، ما حد من قدرة الاقتصاد المحلي على خلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن من الأسباب التي أدت كذلك إلى تفاقم البطالة طويلة الأمد عدم تعافي سوق العمل بعد من تأثيرات جائحة كورونا حيث خسر كثيرون خلالها وظائفهم، وعلى الرغم من عودة القطاعات للعمل منذ قرابة عامين إلا انها لم تستعد كامل الوظائف التي فقدت آنذاك، فضلا عن ضعف منظومة التدريب المهني واحجام الشباب الأردني عن الإقبال على التعلم المهني ما ترك شواغر عديدة في مهن مختلفة للعمالة الوافدة.
واعتبر حمادة، الذي شغل سابقا منصب الأمين العام لوزارة العمل، أن ارتفاع نسبة البطالة طويلة الأمد في أوساط المتعطلين عن العمل في الأردن يدل على حجم الازمة الاقتصادية للاقتصاد وعدم قدرته على توليد فرص العمل إضافة إلى عدم توفر المرونة في سوق العمل المحلي، لافتا إلى هذا النوع من البطالة يعد خطيرا للغاية لا سيما على المستوى الاجتماعي حيث ان المعترضين له قد يجدون انفسهم يتجهون لسلوكيات سلبية.
وأكد حمادة أن حل مشكلة البطالة في الأردن يتطلب تنفيذ برنامج وطني للحد من البطالة مماثل للاستراتيجية الوطنية لتشغيل التي كانت سائدة حتى عام 2016 حيث ان الإستراتيجية المذكورة نجحت خلال عامي 2014 و2015 في تخفيض نسب البطالة بشكل جيد وكسر حدتها وما يؤكد ذلك تراجع معدل البطالة في عام 2014 إلى ما نسبته 11.9 % وهو أقل معدل بطالة يسجل خلال 30 عاما.
يذكر أن معدل البطالة في الأردن قد انخفض بنحو نقطة مئوية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 ليصل إلى ما نسبته 21.9 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن ارتفاع معدلات البطالة طويلة الامد تنطوي على اخطار اقتصادية كبيرة حيث انها تتسب في نزيف المهارات والقدرات التي اكتسبها اللذين يعانون من البطالة طويلة الامد ما يضعف من قدرات العمالة الوطنية على المدى البعيد وسيؤثر كذلك على مستوى الإنتاجية مستقبلا.
كما يرى الحموري أن هذا النوع من البطالة ينطوي على اخطار اجتماعية كبيرة خاصة وأن المتأثرين بها يكون لديهم حجم يأس وفراغ كبيرين ومن السهل انزلاقهم إلى مسلكيات سلبية.
ولفت إلى أن معدلات البطالة في الأردن ستبقى مرتفعة ما دام حجم الاستثمارات الاجنبية محليا ضعيف، داعيا إلى وجوب العمل على معالجة هذه المعضلة اضافة إلى ضرورة اعادة النظر في النظام الضريبي وتخفيض تكاليف الانتاج على القطاعات لدعم القطاعات الاقتصادية على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل حيث أن كل ما سبق يمكن له المساهمة في تخفيف حدة البطالة.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن بقاء مشكلة البطالة دون معالجة ناجحة سيؤدي إلى نتائج وتأثيرات عميقة اقتصاديا واجتماعيا في مرحلة ما.
وبين زوانة أن زيادة حجم البطالة طويلة الأمد له انعكاس سلبي على المهارات لهؤلاء المتعطلين حيث ستخفت مهاراتهم مع مرور الزمن ما يولد مشكلة جديدة تتمثل في قلة وندرة العمالة الماهرة، عدا عن زيادة حجم القوة العاملة غير المنتجة ولذلك أثر على مؤشرات الاقتصاد الوطني.






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